Es falsa la imagen del supuesto pasaporte japonés de Keiko Fujimori

LO FALSO:

En redes sociales se ha viralizado la imagen del pasaporte japonés de Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

Se identifican inconsistencias que ponen en duda la autenticidad del documento: está redactado en español, muestra una fecha de vencimiento en 2016 e incluye la frase “República de Japón”, cuando el país se rige por una monarquía constitucional parlamentaria. Además, su formato difiere del presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en su página web.

La narrativa incorrecta ya había circulado en 2021 y 2015, y fue desmentida por Fujimori a través de sus redes sociales.

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en la que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la Presidencia de la República, en redes sociales se ha viralizado una imagen que supuestamente mostraría un documento de la candidata de Fuerza Popular, como parte de un discurso que afirma que ella es japonesa y no peruana, y que por ello no debería gobernar el país.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance en Facebook ha superado las 50.000 vistas, 495 reacciones, 132 comentarios y 1.500 compartidos hasta el cierre de esta nota.

Publicación con más alcance en redes sociales Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

El pasaporte viralizado presenta inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. En primer lugar, está redactado en español e inglés, cuando los emitidos por Japón se encuentran en japonés e inglés, tal como indica el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en su página web. Además, presenta un formato distinto del que muestra la entidad.

Documento "japonés" contiene palabras en español. Foto: Facebook

Comparación entre el formato del pasaporte japonés real y el atribuido a Fujimori en redes. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón / Facebook

En el documento viral, además, se observa “República de Japón”, pese a que el país no tiene un sistema de gobierno republicano, sino parlamentario. En dicho sistema, existe un emperador que cumple funciones simbólicas como jefe de Estado, mientras que el gobierno es encabezado por un primer ministro elegido democráticamente.

Inconsistencia detectada en la imagen. Foto: Facebook

También se ha difundido la narrativa de que se trataría de un documento actual. No obstante, en las publicaciones virales se observa que venció en 2016, por lo que, incluso de ser auténtico, no tendría validez en 2026.

El documento viralizado tiene al 2016 como fecha de caducidad. Foto: Facebook

Cabe precisar que el discurso de que Fujimori tendría un pasaporte japonés no es reciente, ya que circuló en 2021 y 2015. En este último año, ella desmintió su autenticidad a través de sus cuentas oficiales de Facebook y X (antes Twitter), en las que señaló: “Siempre he tenido un solo pasaporte, una sola nacionalidad y una sola bandera: la peruana”.

Aclaración de Keiko Fujimori vía X (antes Twitter) el 15 de agosto de 2025. Foto: X

Nacionalidad, etnia y requisitos para postular a la Presidencia en el Perú

Es importante diferenciar los conceptos de nacionalidad y etnia, ya que suelen confundirse en distintos aspectos, especialmente políticos. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado y determina sus derechos y obligaciones como ciudadano. La etnia, en cambio, se relaciona con el origen familiar, cultural o histórico de una persona. Entonces, esta puede tener ascendencia extranjera y seguir siendo legalmente peruana. En el caso de Keiko Fujimori, su ascendencia japonesa no modifica su condición de peruana de nacimiento, conforme a la legislación nacional.

Por otro lado, el artículo 110 de la Constitución Política del Perú establece requisitos específicos para ejercer el cargo de presidente de la República: “ser peruano por nacimiento”, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio. Esto significa que una persona extranjera no puede ser candidata ni gobernar el Perú.

Artículo 110 de la Constitución Política del Perú. Fuente: Constitución Política del Perú

Conclusión

En redes sociales se ha viralizado la imagen del supuesto pasaporte japonés de Keiko Fujimori. Sin embargo, se detectan inconsistencias que cuestionan su autenticidad: está en español, menciona erróneamente “República de Japón” y muestra una fecha de vencimiento de 2016, por lo que no se trataría de un documento vigente. Además, la misma imagen ya circuló en campañas anteriores y fue desmentida públicamente por Fujimori.