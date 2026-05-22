Indira Huilca: "El fujimorismo se ha dedicado a desestabilizar el país"

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La virtual diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, señaló en entrevista con RPP que un eventual gobierno de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, podría representar un escenario negativo para la democracia. La excongresista sostuvo que el partido fujimorista ha generado daños considerables a la institucionalidad peruana en los últimos años.

"El fujimorismo se ha dedicado, desde 2006 en adelante, a desestabilizar el país. (...) Se le ha hecho daño al país al torcer distintos mecanismos constitucionales, modificar la Constitución y capturar instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y ahora también los organismos electorales", declaró.

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Sobre la candidatura de Roberto Sánchez, rival de Fujimori en esta segunda vuelta, Huilca consideró que no se trata de una figura exenta de cuestionamientos. Sin embargo, sostuvo que —a su juicio— el voto nulo no constituye una alternativa frente a la posibilidad de un nuevo gobierno fujimorista.

"Yo creo que Juntos por el Perú tiene una gran responsabilidad en esta segunda vuelta. Debe derrotar al mayor peligro que puede enfrentar nuestra democracia. (...) Estamos ante una fuerza política como Juntos por el Perú que debe ser objeto de críticas y exigencias, pero de ninguna manera puede equipararse el riesgo que representan JP y el fujimorismo, en especial la señora Fujimori", afirmó.

Ahora Nación rechaza respaldar al fujimorismo

A través de un comunicado, Ahora Nación —partido liderado por el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau— señaló que no respaldará "ni al fujimorismo, ni al voto en blanco, ni al cogobierno". El pronunciamiento fue interpretado por distintos sectores como un respaldo crítico a la candidatura de Sánchez y de Juntos por el Perú.

"Desde Ahora Nación afirmamos con claridad: nuestro voto no será para el fujimorismo. Tampoco creemos que votar en blanco o viciado sea hoy una opción. Abstenernos significaría que otros decidan el futuro del país", expresó la agrupación.

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El denominado "partido del casco" sostuvo, además, que el escenario electoral actual no ofrece una opción plenamente representativa para la ciudadanía: "Más del 80% de los peruanos ha rechazado las dos opciones que hoy disputan la segunda vuelta electoral. El resultado del sistema político-electoral nos lleva a elegir entre estas dos alternativas. Ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú representan a la mayoría del país", señala el comunicado.