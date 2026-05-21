Piura: disparan a alcalde del distrito 26 de octubre y su chófer

Piura: disparan a alcalde del distrito 26 de octubre y su chófer

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El alcalde del distrito 26 de Octubre (Piura), Víctor Hugo Febre, falleció tras ser víctima de una serie de disparos cerca de las instalaciones del Municipio donde trabajaba, informó el medio local Noticias Piura. Su conductor y un agente de seguridad resultaron heridos.

Tras el ataque, el burgomaestre fue trasladado de emergencia al centro de salud San Sebastián, sin embargo, falleció.

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La Policía ya inicia las diligencias correspondientes para dar con los responsables. Se presume que el ataque habría sido perpetrado por sicarios.

El lugar fue cercado por los agentes policiales y personal de la Municipalidad. Asimismo, la Fiscalía y efectivos de criminalística se presentaron en el centro de salud para las diligencias respectivas.

Decenas de vecinos se mostraron conmocionados por lo sucedido. “Él siempre estuvo atento a los más humildes. Pido justicia por lo que pasó”, mencionó entre lágrimas una vecina del lugar al medio Cutivalú.

“Que los culpables paguen. No solo por el alcalde sino por toda la región”, indicó otra ciudadana.

Según el mismo medio, el alcalde retornaba de almorzar y se encontraba en el interior de una camioneta negra junto a otros trabajadores. Los criminales atacaron y, en un inicio, el vehículo logró esquivar los disparos. Sin embargo, el ataque continuó.