Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

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El Frente Social por el Perú presentó el Acuerdo Democrático por el Perú de cara a la segunda vuelta presidencial, en el que exhortó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) a respetar los resultados electorales del cuestionado proceso del 12 de abril y 7 de junio. El pedido —que forma parte de los 10 aspectos a considerar para la recuperación republicana de la patria— fue comunicado durante un evento en el local del Sutep, al que asistieron varios excandidatos presidenciales.

De acuerdo con el anuncio, los aspirantes al sillón presidencial tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular con la finalidad de impulsar, junto con las nuevas autoridades electas, un proceso de recuperación de la legitimidad democrática.

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Este último punto, precisaron, consiste en recortar el mandato parlamentario a dos años, reformar las leyes político-electorales, adelantar elecciones presidenciales y congresales y garantizar nuevas autoridades sin cuestionamientos en julio del 2028.

"Los excandidatos presidenciales, dirigentes políticos, gremiales, sindicales y sociales que suscribimos el presente Acuerdo Democrático por la Recuperación de Nuestra Patria invocamos a los dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, que disputarán la segunda vuelta, así como a los partidos representados en el nuevo Congreso, a impulsar esta agenda mínima como eje de acción para la gobernabilidad que el país requiere y como agenda que nos integre en la defensa y recuperación de la dignidad nacional”, se lee en el comunicado.

Exigen a Fujimori y Sánchez combatir la criminalidad y recuperar la institucionalidad

En esa misma línea, el Acuerdo Democrático por el Perú instó a Fujimori y Sánchez a combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Como una de esas medidas, se exigió la derogación inmediata de las denominadas leyes procrimen que aprobó el actual Congreso con los votos de Fuerza Popular y sus aliados.

El acuerdo añadió la necesidad de luchar contra la criminalidad callejera y gubernamental, así como contra las economías ilegales.

"El futuro del Perú está en riesgo. La institucionalización del crimen callejero y gubernamental sigue en aumento, al igual que la destrucción de la débil institucionalidad del Estado de derecho, el orden constitucional y la democracia", manifestaron.

Sumado a esos pedidos, figura la recuperación de la institucionalidad del Estado de derecho y la democracia. Para ello, recomendaron restablecer la separación y el equilibrio de poderes, respetar la autonomía de los organismos constitucionales y los derechos humanos "sin discriminación hacia los más vulnerables, minorías culturales y otros sectores sociales”.

"La polarización política, social y cultural, que niega todo diálogo social y concertación nacional, augura un nuevo período gubernamental de agudización de nuestra crisis, que afectará la reactivación económica con diversificación productiva, el empleo con derechos y la lucha contra la desigualdad".

Pero eso no es todo. Se pidió justicia para las familias de las personas asesinadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. No solo para ellas, sino también para otras víctimas de asesinatos y violaciones a los derechos humanos. "Ni impunidad ni perdón para los culpables de esos delitos ni de los delitos de lesa humanidad", reclamaron.

Otros pedidos a Sánchez y Fujimori

En tanto, se pidió priorizar la reactivación económica. La finalidad es permitir incrementar y diversificar la producción, combatir la informalidad y las economías ilegales. También forma parte de este punto promover el empleo con derechos como medio efectivo de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Por otro lado, también se estableció la reforma integral de las políticas de educación y salud para que "brinden servicios oportunos y de calidad a los ciudadanos". "Educación y salud son derechos humanos prioritarios, más que negocios mercantiles", afirma el acuerdo.

De igual forma, se requirió reformar el Estado, descentralizarlo y gestionar todos los niveles de gobierno en el Perú. Para ello, señalan que se debe impulsar simultáneamente una lucha integral contra la corrupción pública y privada, nacional y transnacional, "que se apropia ilegalmente de los recursos del Estado y destruye los servicios públicos de los peruanos".

Además, el acuerdo estipula definir una política nacional de protección del medio ambiente y de explotación de los recursos naturales a través del respeto a los contratos vigentes con empresas operadoras.

Igualmente, se instó a defender la soberanía nacional sin ninguna injerencia de otro país. "El Perú desarrollará sus políticas nacionales con independencia y soberanía, en beneficio nacional y en relación con todos los países del mundo".

Como último punto, se pidió establecer un proceso de diálogo social y concertación nacional con los partidos políticos vigentes, junto con los movimientos regionales, gremios y organizaciones de la sociedad civil.

Excandidatos presidenciales formaron parte del Acuerdo Democrático por el Perú

El Frente Social por el Perú contó con la participación de los excandidatos presidenciales Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Johnny Lescano, Lucio Castro, Enrique Valderrama, entre otros.

El primero que tomó la palabra fue Caller, del Partido Patriótico del Perú. Durante su intervención, aseguró que respetar los resultados electorales "es la forma real de poder materializar el futuro democrático" del país. “Estamos en esta triste situación de escoger entre el sida y el cáncer”, dijo.

Por su parte, Valderrama (APRA) sugirió que, sobre el punto 10, que establece respetar los resultados electorales, "se debe ir más allá" y presentar una reforma constitucional que unifique los órganos electorales.

Mientras tanto, Pérez Tello (Primero la Gente) reiteró que votará viciado debido a que Sánchez y Fujimori no la representan. Sin embargo, resaltó la necesidad del diálogo y de abrazar las diferencias con los ciudadanos. "Nuestro país es ingobernable si seguimos viéndolos desde derechas e izquierda. “No podemos gobernar desde Lima o desde las capitales de la región", declaró. En esa misma línea, cuestionó a Fujimori y Sánchez por no derogar las leyes procrimen. Según dijo, ellos tienen representación y los votos en el Congreso.

Finalmente, Guevara (Partido Morado) exclamó que el fujimorismo no debe volver al poder. Adelantó que no votará por la candidata de Fuerza Popular; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de darle su voto a Roberto Sánchez "siempre y cuando se comprometa a un mandato de gobernabilidad".

"No me veo con la conciencia limpia y con la condición moral de estar en un eventual gobierno de la señora Fujimori después que yo haya ganado con un voto que yo haya viciado", sostuvo.