HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     
Política

Mininter exige la inmediata captura de los asesinos de alcalde Víctor Febre

José Zapata Morante viajó a Piura y demandó resultados inmediatos para atrapar y esclarecer el crimen del burgomaestre de Veintiséis de Octubre. “Este crimen de ninguna manera va a quedar impune. No podemos tolerar la muerte de ningún ciudadano, y menos aún cuando se trata de autoridades elegidas por el pueblo”, indicó.

Ministro del Interior se reunió con autoridades policiales en Piura.
Ministro del Interior se reunió con autoridades policiales en Piura.
Escuchar
Resumen
Compartir

El ministro del Interior José Zapata Morante exigió resultados inmediatos y contundentes para capturar a los responsables del atentado y asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, región Piura.

Únete a nuestro canal de política y economía

Zapata ha condicionado diálogos políticos a la neutralización de los criminales, al argumentar que la violencia solo se frena ejerciendo todo el peso de la ley.

TE RECOMENDAMOS

¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Ejecutivo se encuentra bajo un intenso escrutinio por la ola de inseguridad en el país. Ante la crisis, el Gobierno ha implementado estados de emergencia focalizados en diversas zonas del país, sin resultados exitosos.

“Este crimen de ninguna manera va a quedar impune. No podemos tolerar la muerte de ningún ciudadano, y menos aún cuando se trata de autoridades elegidas democráticamente por el pueblo. Como Gobierno, actuaremos con toda la firmeza necesaria para que los responsables sean identificados, capturados y sancionados con el máximo rigor de la ley”, enfatizó el ministro.

PUEDES VER: Anuncian una baja del 10% en los índices de homicidios en el primer trimestre de 2026

Zapata llegó este miércoles a la región Piura para liderar y supervisar las acciones operativas de investigación, inteligencia y búsqueda que ejecuta la Policía con el objetivo de capturar a los responsables del asesinato del alcalde.

Junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el titular del sector Interior sostuvo una reunión de alto nivel con el jefe de la Región Policial Piura, general Daniel Jares; el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo; así como con otras autoridades policiales encargadas de las investigaciones y operaciones desplegadas en la región.

En ese marco, anunció que el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la PNP, ubicado en Lima, se ha sumado a las labores de investigación mediante el uso de herramientas tecnológicas especializadas para contribuir con la identificación y ubicación del autor del crimen.

Durante la reunión de trabajo, las autoridades policiales informaron que continúan las diligencias de análisis técnico y criminalístico de la escena del crimen, así como la homologación de los casquillos y demás elementos probatorios hallados en el lugar de los hechos.

Asimismo, se dispuso el traslado de peritos y especialistas en investigación criminal desde Lima para reforzar las labores de inteligencia, análisis y búsqueda que permitan acelerar la identificación y captura de todos los involucrados.

Finalmente, el titular del Mininter demandó a la Policía resultados concretos y céleres, tanto en la ubicación y captura de los autores materiales como en el esclarecimiento integral del caso, a fin de determinar responsabilidades y garantizar las sanciones que establece la ley para los implicados.

Febre Calle fue asesinado el jueves por sicarios cuando se trasladaba en su camioneta. El hecho ha causado conmoción, pues enluta a la política en plena antesala de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente o presidenta del país.

El burgomaestre, de acuerdo con sus deudos, no había recibido ninguna amenaza, mensaje o llamada extorsiva.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Radiografía del crimen en Perú: más de 78.000 capturas en solo un trimestre por estos delitos

Radiografía del crimen en Perú: más de 78.000 capturas en solo un trimestre por estos delitos

LEER MÁS
El caso ‘Los Capibara’: Una adolescente asesinada y un empresario desaparecido

El caso ‘Los Capibara’: Una adolescente asesinada y un empresario desaparecido

LEER MÁS
‘Los letales de Lurigancho’ extorsionaban a comerciantes, transportistas y artistas

‘Los letales de Lurigancho’ extorsionaban a comerciantes, transportistas y artistas

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

LEER MÁS
JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

LEER MÁS
Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

LEER MÁS
Datum culpa a ONPE por mostrar resultados fallidos en la primera vuelta de las Elecciones 2026

Datum culpa a ONPE por mostrar resultados fallidos en la primera vuelta de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Multa por no votar en la segunda vuelta Elecciones Presidenciales Perú 2026

Multa por no votar en la segunda vuelta Elecciones Presidenciales Perú 2026

LEER MÁS
Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025