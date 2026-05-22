Mininter exige la inmediata captura de los asesinos de alcalde Víctor Febre

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El ministro del Interior José Zapata Morante exigió resultados inmediatos y contundentes para capturar a los responsables del atentado y asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, región Piura.

Zapata ha condicionado diálogos políticos a la neutralización de los criminales, al argumentar que la violencia solo se frena ejerciendo todo el peso de la ley.

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El Ejecutivo se encuentra bajo un intenso escrutinio por la ola de inseguridad en el país. Ante la crisis, el Gobierno ha implementado estados de emergencia focalizados en diversas zonas del país, sin resultados exitosos.

“Este crimen de ninguna manera va a quedar impune. No podemos tolerar la muerte de ningún ciudadano, y menos aún cuando se trata de autoridades elegidas democráticamente por el pueblo. Como Gobierno, actuaremos con toda la firmeza necesaria para que los responsables sean identificados, capturados y sancionados con el máximo rigor de la ley”, enfatizó el ministro.

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Zapata llegó este miércoles a la región Piura para liderar y supervisar las acciones operativas de investigación, inteligencia y búsqueda que ejecuta la Policía con el objetivo de capturar a los responsables del asesinato del alcalde.

Junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el titular del sector Interior sostuvo una reunión de alto nivel con el jefe de la Región Policial Piura, general Daniel Jares; el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo; así como con otras autoridades policiales encargadas de las investigaciones y operaciones desplegadas en la región.

En ese marco, anunció que el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la PNP, ubicado en Lima, se ha sumado a las labores de investigación mediante el uso de herramientas tecnológicas especializadas para contribuir con la identificación y ubicación del autor del crimen.

Durante la reunión de trabajo, las autoridades policiales informaron que continúan las diligencias de análisis técnico y criminalístico de la escena del crimen, así como la homologación de los casquillos y demás elementos probatorios hallados en el lugar de los hechos.

Asimismo, se dispuso el traslado de peritos y especialistas en investigación criminal desde Lima para reforzar las labores de inteligencia, análisis y búsqueda que permitan acelerar la identificación y captura de todos los involucrados.

Finalmente, el titular del Mininter demandó a la Policía resultados concretos y céleres, tanto en la ubicación y captura de los autores materiales como en el esclarecimiento integral del caso, a fin de determinar responsabilidades y garantizar las sanciones que establece la ley para los implicados.

Febre Calle fue asesinado el jueves por sicarios cuando se trasladaba en su camioneta. El hecho ha causado conmoción, pues enluta a la política en plena antesala de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente o presidenta del país.

El burgomaestre, de acuerdo con sus deudos, no había recibido ninguna amenaza, mensaje o llamada extorsiva.