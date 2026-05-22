¿Serie 900 en San Juan de Lurigancho pese a ser una zona urbana?

En redes sociales circula una imagen que muestra un listado de centros de votación con actas de la serie 900. En dicho registro aparece una columna con el nombre “Lurigancho”, lo que ha llevado a muchas personas a relacionar estas mesas con el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

A partir de ello, surgieron teorías de presunto fraude electoral bajo el argumento de que un distrito urbano de Lima no podría ser considerado un centro poblado, categoría a la que están destinadas las actas de la serie 900.

Mesas de la serie 900 en Lurigancho.

Sin embargo, PerúCheck investigó la ubicación de estos locales de votación y determinó que no pertenecen a San Juan de Lurigancho, sino al distrito de Lurigancho-Chosica, el cual sí cuenta con centros poblados reconocidos.

El distrito de Lurigancho está ubicado en Chosica

En Lima existen al menos dos distritos que incluyen el nombre Lurigancho. Uno es San Juan de Lurigancho, ubicado al noreste de Lima Metropolitana y considerado uno de los distritos más poblados del país, con más de 1,26 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El otro es Lurigancho-Chosica, situado en la zona este de Lima Metropolitana y colindante con la provincia de Huarochirí y los distritos de Chaclacayo y Ate, de acuerdo con el Plan de Gobierno Municipal publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por tanto, se trata de jurisdicciones distintas y la imagen viralizada no corresponde a centros de votación ubicados en San Juan de Lurigancho.

IE 1233 Manuel Fernando Cabrel calificado por la ONPE como Centro Poblado donde se ubica la mesa con serie 900 en Lurigancho-Chosica.

Orígenes y motivos de la serie 900

La ONPE explicó que las mesas de la serie 900 fueron implementadas desde 2006 como parte de un plan para ampliar la cobertura electoral y facilitar el voto en localidades alejadas. En un informe difundido en 2007, la entidad precisó que, durante las Elecciones Generales de 2006, el 62,6% de los centros poblados se encontraba en la sierra, el 28,3% en la selva y el 9,1% en la costa.

Según el INEI, un centro poblado es “todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia, por lo general, por varias familias o, por excepción, por una sola familia o una sola persona”.

“Las viviendas pueden hallarse agrupadas de manera contigua formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y ciudades, semidispersas, como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como es el caso de algunos caseríos, rancherías, anexos, etc. o, hallarse totalmente dispersos, como por ejemplo las viviendas de los agricultores en las zonas agropecuarias”, agrega.

Pese a esta definición, en Lurigancho-Chosica existen locales de votación considerados centros poblados por la ONPE, como la IE 1233 Manuel Fernando Cabrel y la IE 1250 Abelardo Quiñones, que están separados por apenas 14 minutos en transporte público y 10 minutos en vehículo particular. Esto ha generado cuestionamientos sobre el uso de actas de la serie 900 en áreas de fácil acceso.

Distancia entre dos locales de votación ubicados en centros poblados en Chosica es de solo 14 minutos en bus.

¿Por qué hay mesas 900k en zonas urbanas, como Lurigancho?

PerúCheck identificó que Lurigancho-Chosica no es el único distrito urbano con mesas de la serie 900. Por ejemplo, Carabayllo cuenta con actas del 903108 al 903121; El Agustino tiene mesas entre las actas 903186 y 903197; y Pachacámac registra actas del 903215 al 903219. En todos los casos, estas corresponden a centros poblados reconocidos por la ONPE.

El politólogo Diego Jesús explicó que las mesas de la serie 900 no responden exclusivamente a criterios de ruralidad, sino a problemas de accesibilidad electoral.

“La ONPE no está diciendo que Lima sea rural; está reconociendo que dentro de una ciudad también hay periferias donde votar puede implicar más tiempo, más costo o más dificultad de traslado. Asimismo, “centro poblado” no equivale necesariamente a zona rural: puede estar en un ámbito urbano, semiurbano o periférico”, señaló el especialista.

“A nivel nacional, el 35,6% de las mesas serie 900 está en zonas urbanas. En Lima provincia encontré 40.155 electores distribuidos en 143 mesas 900 en 16 locales. Y casi todas se concentran en bordes metropolitanos: Lurigancho, Pachacámac y Carabayllo reúnen 128 de esas 143 mesas, el 89,5%. Entonces, más que hablar de Lima rural, hablaría de periferias urbanas con barreras reales de acceso: zonas como Huachipa, Cajamarquilla, Ñaña, Manchay o Lomas de Carabayllo”, añadió.

IE La Pradera II calificado por la ONPE como Centro Poblado donde se ubica la mesa con serie 900 en El Agustino.

Por su parte, el abogado especializado en temas electorales José Naupari sostuvo que Lurigancho-Chosica históricamente ha contado con centros poblados e incluso comunidades campesinas. Explicó que la finalidad de estas jurisdicciones es “descomprimir la gestión de las municipalidades provinciales”, acercar el Estado a la ciudadanía y permitir una administración más cercana de sus recursos.

La Institución Educativa 7265 José Carlos Mariátegui, ubicada en Pachacámac.

Naupari añadió que la existencia de estas mesas también responde a criterios prácticos establecidos en la legislación electoral. “Yo entiendo que quizás el punto medio que ha buscado la ONPE es alegar que la norma dice que puede colocar mesas con menos de 200 electores en distritos pequeños. Entonces, si el centro poblado es más chico que el distrito, tiene más lógica que yo convierta distrito en centro poblado y en consecuencia pueda colocar mesas de menos de 200. Si la mesa está de 200 para arriba, ponla donde quieras, no me importa dónde están”, dijo.

Conclusión

La imagen difundida en redes sociales que menciona “Lurigancho” dentro de las actas de la serie 900 no hace referencia a San Juan de Lurigancho, sino a Lurigancho-Chosica. Además, la presencia de mesas de esta serie en zonas urbanas no representa una irregularidad, ya que forman parte de una política de accesibilidad electoral aplicada por la ONPE desde hace casi dos décadas en centros poblados y áreas periféricas. Por ello, PerúCheck califica el contenido viral motivo de esta verificación como impreciso.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.