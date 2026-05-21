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Roberto Sánchez responsabiliza a Fuerza Popular de crisis delincuencial: "Son los responsables de las leyes procrímenes"

En un mitin, el candidato de JP también afirmó que la crisis se debe a que Fuerza Popular ha desestabilizado la política y quebrado el sistema de justicia a través del apoyo a constantes vacancias.

Roberto Sánchez señaló al partido de Keiko Fujimori | Composición: LR.
Roberto Sánchez señaló al partido de Keiko Fujimori | Composición: LR.
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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, responsabilizó a Fuerza Popular por la crisis de inseguridad y delincuencia que atraviesa el país. Durante un mitin, el también congresista recordó que parlamentarios del partido fujimorista respaldaron iniciativas calificadas por sus críticos como 'leyes procrimen' desde el Congreso de la República.

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"Una fuerza autoritaria ha quebrado el sistema de justicia y ha desestabilizado la política con vacancia tras vacancia. Esa fuerza política que hoy dice representar el orden es, en realidad, responsable del caos y del desorden, además de impulsar las denominadas leyes procrimen", declaró el candidato de Juntos por el Perú.

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El postulante presidencial también reiteró su rechazo a la posibilidad de firmar una hoja de ruta: "Recuperar la democracia es nuestra visión y no podemos fallarle a nuestro pueblo con una hoja de ruta. (…) Los peruanos excluidos podrían verse afectados", afirmó.

Sánchez retomó las actividades de campaña luego de varias semanas enfocadas en reuniones con su equipo técnico y dirigentes partidarios. El candidato de JP adelantó que realizará actividades públicas en regiones del norte del país.

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Anuncian llegada de Roberto Sánchez a La Libertad

La primera de estas regiones será La Libertad. Rudy González, personero regional y defensor del voto de Juntos por el Perú, informó sobre la próxima visita del candidato presidencial, quien emprenderá una gira por distintas provincias del norte de La Libertad, replicando una estrategia similar a la desplegada por su rival Keiko Fujimori.

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De acuerdo con González, Sánchez arribará el 23 de mayo y tiene previsto recorrer localidades como Chepén y Pacasmayo, además de otras provincias de la región. Durante su estadía sostendrá encuentros con dirigentes locales, simpatizantes y ciudadanía en general. La jornada culminará en Trujillo, ciudad donde el aspirante presidencial encabezará un mitin como cierre de sus actividades en la región.

"Él (Roberto Sánchez) va a recorrer desde el norte hasta Trujillo. La gente está lista para escuchar las propuestas de Roberto Sánchez. Va a venir a Chepén, luego a Pacasmayo, después entrará a Ascope y, en Trujillo, estará a las 6.00 p. m.", dijo González.

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