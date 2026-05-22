Excandidatos definen posturas: los que apoyan a Sánchez, Fujimori y promueven el voto viciado

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Con la segunda vuelta cada vez más cerca, los candidatos presidenciales que no pasaron al balotaje van definiendo su postura frente a la contienda que enfrenta a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Por lo menos cuatro ya han confirmado su respaldo a Juntos por el Perú. Por el contrario, a la fecha, solo Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, ha manifestado su apoyo a Fuerza Popular.

El primer candidato en sumarse a Sánchez fue Ronald Atencio, de Alianza Venceremos. Inicialmente, tanto él como su organización centraron su rechazo en la narrativa del fraude. Luego, conforme avanzaba el conteo oficial de la ONPE y Sánchez se perfilaba como segundo contendiente, Atencio empezó a enfatizar su negativa ante el fujimorismo.

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En ese sentido, responsabilizó a Keiko Fujimori y su bancada en el Congreso de la crisis que atraviesa el país. “¿Quiénes realmente ponen funcionarios que no son capaces para enfrentar los retos? El fujimorismo que hoy encarna la señora Keiko. Recordemos que mantuvo a Dina Boluarte, pese a los asesinatos en el sur. Mantuvieron al señor Jerí, pusieron a Balcázar y hoy han puesto al ministro de Economía”, dijo a la prensa.

Aclaró que su opinión sobre la lideresa no está influenciada por el impacto de Alberto Fujimori, sino por su rol en los últimos años.

“Muchos pueden decir “eso es lo que hizo el padre”, pero nosotros no vemos eso. Ella tiene el poder, ella cogobierna. ¿Quién aprobó las leyes pro crimen y pro impunidad? ¿Quién no quiso que se pongan los octógonos? ¿Quién aprueba las AFP? Ellos al tener el Congreso cogobiernan y deciden lo que pasa en el país”, señaló.

Alfonso López Chau confirma “apoyo crítico” a Roberto Sánchez

Otro de los candidatos que confirmó su respaldo a Sánchez es Alfonso López Chau, de Ahora Nación. A diferencia de Atencio, su respaldo no fue inmediato.

Tras las votaciones del 12 de abril, el partido de López Chau se enfocó en la defensa del voto popular. Luego de que se confirmó que no pasarían a segunda vuelta, a inicios de mayo presentaron el Programa de Unidad Nacional dirigido al próximo gobierno. Precisaron que la aceptación de este programa y el otorgamiento de garantías formales para su cumplimiento serán condiciones definitorias para su apoyo en segunda vuelta.

Posteriormente, por medio de un comunicado, el partido confirmó que respaldará a Juntos por el Perú, pese a que no les genera “plena confianza” y “hay dudas legítimas sobre sus decisiones y transparencia”.

Rosa María Palacios cuestionó a López Chau porque en el comunicado el respaldo a Sánchez no es explícito. En respuesta, el excandidato apeló a la lógica. “No a Keiko, no al voto en blanco y no seremos parte del cogobierno ministerial. ¿Qué se entiende? Que voten por Sánchez, ¿no?”, expresó en entrevista a Sin Guion.

Asimismo, precisó que si sus requerimientos no son tomados en cuenta por el eventual gobierno de Sánchez, pasarían a ser “oposición, leal y crítica”. “(O sea, ahorita no son oposición) Bueno, ahora somos un apoyo crítico”, dijo.

También adelantó que, personalmente, nunca apoyaría una vacancia contra Sánchez, pero reconoce que el partido podría tener una posición igual o diferente. En el caso de Keiko Fujimori, comentó que se tendría que evaluar la situación de apoyar o no una vacancia.

Mesías Guevara y Jhony Lescano también apoyan a Roberto Sánchez

Mesías Guevara, del Partido Morado, siguió la misma línea de López Chau. En diálogo con la prensa, indicó que no votará por Fujimori y tampoco viciará su voto. Aclaró que el partido aún tomará una decisión en los próximos días.

“En lo personal, yo no pienso votar por la señora Fujimori. Tampoco estoy en la corriente del voto en blanco ni viciado. Espero que el equipo técnico y los debates presidenciales terminen por convencerme (por Sánchez)”, mencionó.

Además, comentó que considera a Sánchez muy “hábil” y que, ante un eventual pedido de vacancia, “movería bien sus fichas” para quedarse, tal como sucedió cuando buscaron desaforarlo del Congreso. “No hay que subestimarlo”, dijo.

De igual forma, Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, explicó que, tras una votación y debate interno, su voto irá por Juntos por el Perú.

Durante su pronunciamiento, Lescano recordó la posición que asumió en las elecciones del 2021, cuando promovió el voto viciado en la contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Según indicó, aquella postura respondió al rechazo hacia ambos candidatos.

“Millón cien mil peruanos votaron igual (viciado) porque no podíamos respaldar la corrupción de Fujimori y menos la improvisación e inexperiencia de Pedro Castillo. El tiempo nos dio la razón… la mafia lo sacó… y ha tenido la osadía de designar cuatro presidentes en cinco años”, manifestó.

El excandidato presidencial sostuvo que inicialmente consideraba repetir esa posición en las elecciones del 2026; sin embargo, señaló que la militancia de Cooperación Popular optó mayoritariamente por apoyar a Roberto Sánchez. “Por mayoría se ha acordado respaldar a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú para que no caiga en manos de la dictadura totalitaria de Fujimori”, afirmó.

Marisol Pérez Tello votará viciado

Pero no todos los respaldos van para JP. El último 12 de mayo, Primero La Gente publicó un comunicado en el que ofrecía un acuerdo político al partido de Sánchez, condicionado a la derogatoria de las leyes pro crimen, estabilidad fiscal, crecimiento económico inclusivo y demás.

Pese a ello, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello no comparte la misma decisión y anunció que su voto será viciado. "Hoy no puedo denunciar la minería ilegal y mañana votar por uno de sus principales promotores en el Congreso, no puedo denunciar la impunidad y mañana votar por la lideresa de un partido que pasa por agua tibia los crímenes de lesa humanidad y ha petardeado las instituciones los últimos 10 años", explicó en sus redes sociales.

Rafael López Aliaga rechaza dialogar con Keiko Fujimori y Jorge Nieto no define postura

También hay excandidatos que aún no han definido un respaldo, pero sí han expresado su rechazo rotundo hacia uno de los dos postulantes a la presidencia. Tal es el caso de Rafael López Aliaga, quien ha rechazado conversar con Keiko Fujimori y también ha exhortado a sus militantes a no votar en blanco.

Le consultaron si, de descartarse las supuestas irregularidades, apoyaría o no a Keiko. López Aliaga indicó que no se reuniría a conversar con la lideresa de Fuerza Popular y calificó de gravísima su reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

(¿Y si ella lo llama a usted?) No, yo no tengo nada que hablar', respondió.

Posteriormente, comentó que mantiene una buena relación con Alfonso López Chau. “Tengo una excelente relación. Tiene gente de buen nivel”, dijo. También mencionó que mantiene un buen vínculo con Ricardo Belmont. En cambio, señaló que no ha conversado con Jorge Nieto.

Nieto ha precisado, en entrevista a Rosa María Palacios, que asumen una postura de oposición y no ha anunciado un respaldo a favor de un determinado candidato. José Domingo Pérez, integrante de JP, le solicitó en Arequipa que se sume a la “unidad”.

En tanto, el último 15 de mayo, la vocera de JP, Anahí Durand, informó que estaban dialogando con el partido OBRAS; sin embargo, aclaró que aún no se tiene una posición confirmada.

Rafael Belaúnde respalda a Keiko Fujimori

Finalmente, Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, comunicó que lo más “sensato” es acercarse a Keiko Fujimori y que no pretenden que el voto en blanco pueda ser mayoría.

"No se debe desperdiciar el voto o votar por una fuerza radical que va a condenar al Perú a años de atraso", mencionó.