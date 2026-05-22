Roberto Sánchez no descarta conversar con López Aliaga: "Hay que poner en segundo lugar las diferencias"

Roberto Sánchez no descarta conversar con López Aliaga: "Hay que poner en segundo lugar las diferencias"

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Roberto Sánchez no descartó dialogar con Rafael López Aliaga, pues considera que, cuando se trata del país, las diferencias deben quedar en segundo lugar. Asimismo, aseguró que está dispuesto a conversar con cualquier fuerza política.

"Yo creo que la responsabilidad que nos ha dado nuestro pueblo en esta segunda vuelta es de ser capaces de conversar, poniendo en segundo lugar las diferencias, y anteponiendo los problemas principales que deben de solucionarse en nuestro Perú”, dijo.

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Especificó que los principales temas son "los derechos humanos, la cero discriminación, la eliminación de la pobreza, la expansión de la democracia y recuperar el equilibrio de poderes".

Teniendo en cuenta esas problemáticas, indicó que está dispuesto a conversar con "cualquier actor y líder político que también tenga ese objetivo". "Son aspectos clave y si hay el espacio y la conversación, nosotros bienvenido", dijo.

Mientras tanto, López Aliaga solo ha aconsejado a sus militantes que no voten en blanco o nulo, pero hasta el momento no ha sentado postura a favor de Keiko Fujimori o Sánchez.

Sin embargo, sí ha rechazado dialogar con la lideresa de Fuerza Popular.

Le consultaron si, de descartarse las supuestas irregularidades, apoyaría o no a Keiko. López Aliaga indicó que no se reuniría con la lideresa de Fuerza Popular y calificó de gravísima su reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

'(¿Y si ella lo llama a usted?) No, yo no tengo nada que hablar', respondió.

Posteriormente, comentó que mantiene una buena relación con Alfonso López Chau. "Tengo una excelente relación. Tiene gente de buen nivel", dijo. También mencionó que mantiene un buen vínculo con Ricardo Belmont. En cambio, señaló que no ha conversado con Jorge Nieto.

"(¿Y tiene afinidad con Juntos por el Perú?) También, ¿por qué no?. Tú crees que una persona racional a la que le dices que tienes la fórmula para resolver ciertas problemáticas… Yo tengo que conversar con todos. No puedes dedicarte a un solo partido", anotó y resaltó que considera que hay cosas más importantes que el indulto a Pedro Castillo.

También insistió en que hubo un supuesto fraude electoral y que "ha gastado un montón de plata” en hacer un peritaje técnico de cada mesa.