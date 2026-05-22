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Gobierno amplía estado de emergencia en Trujillo y Virú por 60 días: Chepén también será incluído

La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. La prórroga regirá desde el 26 de mayo.

Estado de emergencia en Trujillo y Virú fue prorrogado por disposición del Gobierno | Composición: LR.
Estado de emergencia en Trujillo y Virú fue prorrogado por disposición del Gobierno | Composición: LR.
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El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en La Libertad, como parte de las medidas para enfrentar la criminalidad y restablecer el orden interno. Además, dispuso declarar en emergencia a la provincia de Chepén por el mismo periodo. La decisión fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. La medida regirá desde el 26 de mayo.

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De acuerdo con la norma, la Policía Nacional mantendrá el control junto a las Fuerzas Armadas. Como en toda declaratoria de estado de emergencia, podrán restringirse derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio y seguridad personal.

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La disposición también establece que las actividades públicas masivas —eventos culturales, deportivos y religiosos, entre otros— deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Asimismo, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad y los comités provinciales de Trujillo y Virú, además de conformarse distintos grupos de coordinación e inteligencia con la finalidad de monitorear las acciones de seguridad tomadas.

Estas medidas incluyen patrullajes permanentes a pie y motorizados en zonas consideradas críticas, operativos de control de identidad y búsqueda de requisitoriados, así como restricciones al tránsito de dos personas adultas en una misma motocicleta lineal. De acuerdo a lo anunciado por las autoridades, estas acciones estarán enfocadas en paraderos, mercados, centros comerciales e instituciones públicas.

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