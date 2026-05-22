Guido Bellido y otros excongresistas de Podemos Perú conforman nueva bancada 'Lealtad Nacional'

Nueva bancada fue anunciada en el Congreso al mando de Bellido | Composición: LR.

Nueva bancada fue anunciada en el Congreso al mando de Bellido | Composición: LR.

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A pocos meses de culminar su periodo de funciones, el Congreso ha dado paso a la conformación de una nueva bancada. Se trata de Lealtad Nacional, agrupación parlamentaria integrada por Guido Bellido y otros exmiembros de la disuelta bancada de Podemos Perú. Bellido Ugarte será el encargado de liderar esta nueva conformación.

La bancada fue formalizada ante el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. Además de Bellido, integran el grupo parlamentario los congresistas Francis Paredes, Darwin Espinoza, Ariana Orué y Judith Rojas. Esta escisión de Podemos Perú surge apenas horas después de que José Luna, excandidato presidencial y líder de la agrupación, anunciara la disolución de la bancada oficial del partido para dar paso a una reestructuración interna.

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Bellido Ugarte suma así su tercera agrupación política desde el inicio de su labor parlamentaria. El congresista llegó al Legislativo por Perú Libre y, tras su salida de dicha bancada, se incorporó a Podemos Perú.

La nueva bancada no está exenta de polémica. Francis Paredes fue sindicada días atrás por presuntamente integrar una organización criminal junto a su hermana. De acuerdo con las investigaciones fiscales, la red delictiva habría facilitado el direccionamiento de contratos millonarios en la región Ucayali.

Podemos Perú en reestructuración total tras fracaso electoral

La disolución de la bancada de Podemos Perú y la reestructuración del partido se dieron a conocer por el Comité Ejecutivo Nacional a través de un pronunciamiento difundido el miércoles 21 de mayo, donde además se plantea una renovación completa de la organización política.

El pronunciamiento indica que la decisión fue adoptada tras un pedido de las bases partidarias en todo el país. De acuerdo con el documento, la dirigencia decidió dar inicio a una nueva etapa interna que contempla modificaciones en la estructura de la agrupación y nuevas determinaciones sobre su representación política.

Estos cambios se dan luego de que el partido fracasara en las últimas elecciones generales, perdiendo su inscripción tras no superar la valla y apenas alcanzar el 1,59% de los votos a nivel nacional.