Dirigentes rechazan disculpas de Kieko Fujimori y advierten no la recibirán en Puno

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En vez de calmar las aguas, las recientes declaraciones de Keiko Fujimori, en las que pidió disculpas a Puno por las muertes durante las protestas del 2023, generaron una ola de rechazo en esa región, al punto de que sus principales dirigentes advirtieron que, por más que haga lo que haga, no permitirán que pise suelo puneño.

Raúl Samillán recordó que Keiko Fujimori es culpable de todo lo que sucedió en el país porque, desde el Parlamento, protegió a Dina Boluarte.

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'Es una mujer hipócrita. Cínica. Fernando Rospigliosi señaló que los niños asesinados en Juliaca, eran sicarios. Es más, nos llamaron terroristas por reunirnos con Delia Espinosa, sólo por pedir justicia. Pura hipocresía. No le creemos y no la vamos a recibir de ningún modo. Es más, vamos a tomar acciones', advirtió Samillan.

Raúl Samillán, quien perdió a su hermano aquel 9 de enero del 2023, precisó que el fujimorismo les causó mayor daño porque, hasta el día de hoy, los principales culpables siguen libres, sin pagar por sus actos.

'Pedir supuesta disculpa por campaña eso revela su doble moral. Desde el fujimorismo Fernando Rospigliosi, promovió leyes de amnistía para que los responsables de la masacre, hasta el día de hoy, estén libres. Es más, nunca pidió cárcel para los criminales. No le creemos nada. No será recibida en Puno por ningún motivo', precisó.

Por su parte, el presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), Amador Núñez, aseguró que Fujimori es una farsante política.

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'Toda la vida se han dedicado a insultarnos. Dijeron en el 2021 que había fraude. Ahora nos dicen que somos terroristas. A esa señora no le creemos. Y por más que haga lo que haga es Puno no es bienvenida. Donde vaya la vamos a botar. Le ha hecho daño al país. POr su culpa estamos como estamos. La crisis ella lo generó con su partido', advirtió.

Lucio Callo, dirigente del Comité Nacional de Lucha Base Puno, advirtió que Fujimori lo único que genera es mayor indignación y que hasta parece burlarse de los puneños.

'Este mujer es una cínica, no tiene sangre en la cara. Desde Puno le decimos que aunque llore no la vamos a recibir. La vamos a echar como se merece si se atreve a pisar suelo puneño. En Puno la rechazamos masivamente. Ella lo sabe. Por eso solo llega a pueblos alejados a escondidas. Como sabe que no la vamos a recibir nunca camina por los cerros. Su disculpa para nosotros no significa nada. Cuando pide disculpas para más parece que se ríe. La despreciamos', precisó.

El Consejo de Autoridades Originarias emitirá en los siguientes días un pronunciamiento contra la candidata presidencial.

El presidente de esta organización, José Carlos Gutiérrez, aseguró que Keiko Fujimori es la expresión de lo peor de la política.

'En el momento más difícil su partido apoyó a Dina Boluarte. Nos discriminaron. Su partido le ha hecho mucho daño al país. Ya sabemos cómo actúan. Ya sabemos a quienes defienden. Por lo tanto sus disculpas no la tomamos en cuenta. No es creíble. No es bienvenida. Para que nos sirve sus disculpas. Que reviva a los muertos. Nosotros estamos renegados. Como pueblos originarios rechazamos a esta mujer cínica que es lo peor de la política. Ha dividido el país', precisó.

Por su parte, Antonio Colque, dirigente aimara de la zona sur de Puno, aseguró a La República que Keiko Fujimori recibirá su mejor respuesta en las urnas.

'Su cinismo, su desprecio y su hipocresía nos la vamos a cobrar en las urnas. Esa será nuestra mejor respuesta. El fujimorismo no tiene espacio en Puno', precisó.