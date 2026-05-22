Mesías Guevara sobre Keiko Fujimori: “Desde su pataleta de 2016, no hemos podido salir de la crisis que ella comenzó”

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Mesías Guevara, excongresista y excandidato presidencial del Partido Morado, sostuvo que Keiko Fujimori es una de las principales responsables de la crisis institucional que atraviesa el Perú. Durante una entrevista en el programa 'Titulares' de La República, Guevara indicó que la lideresa de Fuerza Popular inició esta etapa de inestabilidad política tras su derrota electoral del 2016 frente al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Yo, en lo personal, no tengo una alternativa clara. Es un proceso muy complejo, donde lamentablemente han pasado a segunda vuelta dos personas con mochilas muy pesadas. Pero creo que la trayectoria más controvertida, al margen del fujimorismo, es la de ella. Desde su pataleta de 2016 no hemos podido salir de una crisis que ella comenzó”, declaró.

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Respecto a la reciente reunión entre Kuczynski y Fujimori, el excandidato presidencial afirmó que el encuentro le sorprendió y lo calificó de “inoportuno”. Además, sostuvo que la manera de gobernar del fujimorismo representa una amenaza para la institucionalidad democrática debido a prácticas políticas que consideró poco saludables.

“Hay principios básicos para la gobernabilidad. A mí me preocupa su talante autoritario, sus venganzas políticas y, sobre todo, su manera de hacer gobierno, que se mueve entre el mercantilismo y el asistencialismo. (...) Como le dijo el propio PPK: ‘No has cambiado, Pelona’. Por eso me parece inoportuna la visita que le hizo PPK”, señaló.

Mesías Guevara sobre Roberto Sánchez: “Si él quiere ganar, tiene que desmarcarse”

El excandidato presidencial también se refirió al representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Según Mesías Guevara, el congresista debe tomar cierta distancia de la figura del expresidente Pedro Castillo si busca imponerse en la segunda vuelta electoral. Para Guevara, la gestión de Castillo también generó un amplio rechazo en distintos sectores de la población.

“Si él quiere ganar, tiene que desmarcarse. Para pasar a segunda vuelta, ponerse el sombrero le ha servido, pero para esta etapa ya no le va a servir. Pedro Castillo generó mucho rechazo durante su gobierno”, afirmó.

Guevara también sostuvo que Perú Libre, agrupación con la que Castillo llegó al poder, fue parte del fracaso de dicha administración debido al escaso respaldo político que le brindó.