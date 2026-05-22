Francisco Távara deja la Junta Nacional de Justicia: magistrado fue cesado tras cumplir 75 años

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución encargada de nombrar y sancionar a los jueces y fiscales del país, removió al magistrado Francisco Távara. El motivo fue que cumplió 75 años, la edad máxima permitida por la Constitución para trabajar en la entidad.

Según los detalles que figuran en el documento que oficializa su salida, el cese se inició luego de que Recursos Humanos advirtiera que el magistrado alcanzó la edad máxima el pasado 19 de mayo de este año.

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La resolución se ampara en el artículo 156 de la Constitución, el cual establece como requisito tener menos de 75 años para el ejercicio del cargo. Al verificarse la situación, el Pleno acordó por unanimidad que Távara no podía continuar ejerciendo sus funciones como miembro titular de la JNJ.

Sin embargo, esta salida se da en el contexto de denuncias y 'hostilidad' expuestas por Távara el año pasado. Durante el 2025, el magistrado indicó que dentro de la institución había presiones e intenciones de apartarlo del cargo debido a sus posturas contrarias a las de los demás integrantes del Pleno.

Asimismo, coincide con la resolución del Poder Judicial que ordena reponer de inmediato a Rafael Ruiz Hidalgo como miembro titular de la JNJ. El magistrado fue retirado por omitir en su postulación que tenía una condena del año 2010 por el delito de prevaricato, es decir, por dictar un fallo en contra de la ley.

Aunque él alegó que su sanción ya había vencido, la institución señaló que no cumplió las reglas de conducta, por lo que fue removido. Ahora regresa por orden judicial y ocuparía el puesto de Távara.

Hostigamiento, reglaje y presiones

En 2025, en una entrevista con Canal N, el magistrado Távara acusó directamente al entonces presidente de la entidad, Gino Ríos, y a la actual vicepresidenta, María Teresa Cabrera, de armar una campaña para apartarlo de la institución.

En sus propias palabras, Távara declaró que lo veían como un estorbo por no prestarse a conseguir decisiones por unanimidad dentro del Pleno.

El magistrado explicó en su momento que el ambiente se volvió hostil en junio de 2025, cuando decidió no participar en la audiencia sobre el pedido de nulidad de la destitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, tras identificar irregularidades en el proceso.

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A partir de aquel episodio, Távara denunció haber sido víctima de un reglaje ordenado por la vicepresidenta, quien habría colocado a un chofer específico con la única tarea de informar a dónde iba y con quién se reunía.

Asimismo, reveló que el entonces presidente de la JNJ, Gino Ríos, pidió a la Fiscalía información sobre una denuncia, actualmente prescrita, en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado criticó que se empleara un caso archivado y del cual ni siquiera se le informó para poder defenderse.

El caso de Inés Tello

Su salida aún genera controversia al ser comparada con el proceso de selección de la magistrada Inés Tello en 2019.

Durante la entrevista pública, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, le aseguró formalmente que la ley no exigía cesar al cumplir los 75 años, sino al concluir el mandato completo de 5 años.

Blume le preguntó a Tello sobre las medidas tomaría en términos al asumir el cargo. Pero le hizo una precisión: “(…) usted cumple el requisito para postular entre 45 años y 75 y, una vez electa, la ley no dice que tiene que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato",

Sin embargo, con la salida de Francisco Távara, la actual gestión de la JNJ mantiene una postura opuesta a la que tuvo inicialmente.