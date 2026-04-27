Premier, ministro de Defensa y canciller no acudirán a comisión del Congreso para responder por la compra de aviones F-16

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, junto al titular del sector Defensa y el canciller, no asistirán a la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso en la que estaban citados para explicar la adquisición de aviones estadounidenses F-16. A través de un oficio enviado a la presidenta de dicha comisión, Karol Paredes, Arroyo pidió que se les excuse de participar en dicha convocatoria.

El documento señala que la inasistencia responde a 'razones de fuerza mayor' que se vienen registrando en distintas regiones del país, lo que hace indispensable la presencia de los titulares de los sectores en sus respectivas jurisdicciones. El congresista José Cueto indicó que, a pesar de la inasistencia de los ministros, la sesión de la comisión se desarrollará.

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La citación estaba prevista para este lunes 27 de abril a las 3.30 p. m. en el Congreso, donde los representantes de los ministerios debían informar sobre el estado de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, tras las declaraciones del presidente José María Balcázar ante la negativa a firmar la compra y trasladar la responsabilidad al siguiente gobierno.

Pese a la ausencia, el Ejecutivo indicó que mantiene su disposición de acudir en una próxima oportunidad para brindar información sobre la adquisición de los aviones y atender los requerimientos de la Comisión de Defensa del Congreso.