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Vraem: Identifican a tres de las 5 víctimas de una intervención militar en Colcabamba

Jóvenes murieron en un “enfrentamiento” cuando se desplazaban en una camioneta. Sin embargo, durante el registro no se halló armas ni droga. Hay dos civiles que resultaron heridos y su testimonio será clave para el esclarecimiento. Entre tanto, hay seis soldados detenidos.

Jaime Bendezú Paraguay, una de las tres víctimas identificadas.
Jaime Bendezú Paraguay, una de las tres víctimas identificadas.
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Cinco personas fueron asesinadas el sábado 25 de abril durante una intervención militar en el lugar denominado Pongor, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaya, hecho que generó conmoción en el departamento del Huancavelica y a nivel nacional. Tres de las víctimas fueron identificadas la madrugada de este domingo, mientras sus familiares exigen justicia y una explicación imparcial frente a lo sucedido.

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Los deudos aseguran que no había armas ni droga en la camioneta en la que viajaban. Seis miembros del Ejército permanecen detenidos por disposición de los encargados de las investigaciones.

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Entre las víctimas que han sido identificadas se encuentran Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila y Willian Núñez Soto. Otras dos personas se encuentran como NN en la morgue de Hualhuas, en la región Junín.

Jaime era un joven lleno de vida, de sueños y amor por sus raíces, dijo un familiar. Refiere que anhelaba ser danzante de tijeras, “llevando con orgullo nuestras tradiciones, nuestras costumbres y el alma de su pueblo en cada paso”.

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Como los otros dos jóvenes, amaba su tierra, participaba en la fiesta de cruces de Waychao, siempre con esa energía que contagiaba a todos. Soñaba con ver crecer a su pueblo, con que haya oportunidades para salir adelante sin tener que migrar.

“Te fuiste muy joven, pero tu pasión por nuestra cultura y tu amor por tu gente quedarán eternamente en nuestros corazones”, dijo un amigo de su infancia.

¿Qué sucedió en las alturas de Colcabamba, en plena zona del Vraem? Inicialmente se informó que se trató de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas.

Pero horas después, nuevos datos cambiaron todo: No se halló ni droga ni armamento en el vehículo intervenido. Entonces, un análisis preliminar apunta a un ataque unidireccional.

No hay evidencias de que las víctimas hayan disparado. Esto abrió una grave hipótesis: Un posible uso excesivo de la fuerza.

Según la versión del Ejército, bajo el mando del capitán EP Luis Montenegro Pardo, la camioneta no se detuvo y los ocupantes habrían amenazado con disparar. Por ello, se abrió fuego; sin embargo, esta versión ahora es cuestionada. El caso está hoy en manos de la Fiscalía Antidrogas y Penal

La investigación a cargo de autoridades en Huancayo y Huanta espera contar con el testimonio de Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, los dos civiles que resultaron heridos y que fueron trasladados al hospital de Pampas.

Entre tanto, la población en Tayacaja ha reaccionado con protestas y bloqueos de pistas, exigiendo respuestas claras.

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¿Fue un enfrentamiento real como lo sostienen las Fuerzas Armadas? o ¿un caso de abuso de poder?

El hecho ocurrió alrededor de las 6.00 a. m. del sábado, en un operativo que incluso contó con presencia fiscal.

“Lo que parecía un golpe al crimen organizado hoy tiene dudas. Especialistas señalan que este tipo de situaciones debe ser investigado con total transparencia para evitar especulaciones y garantizar que la ciudadanía reciba información clara y verificada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe más detallado sobre este supuesto enfrentamiento que ha vuelto a poner en debate la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico y el terrorismo.

 

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