Capturan a general PNP prófugo acusado de pagar soborno de S/ 100 mil a jueza

General en retiro PNP Adolfo Mattos Vinces, fue capturado por desfalcar los fondos de miles de oficiales de la Policía Nacional. | LR

General en retiro PNP Adolfo Mattos Vinces, fue capturado por desfalcar los fondos de miles de oficiales de la Policía Nacional. | LR

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El expresidente de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF), el general PNP en retiro Adolfo Mattos Vinces, con orden de captura por sobornar a una magistrada, fue ubicado en una residencia de La Molina viviendo cómodamente con su familia. Mattos se encontraba prófugo desde hace tres años.

Desde el 5 de julio de 2023, cuando la Segunda Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción resolvió confirmar una sentencia de 5 años de cárcel por coimear a la jueza Olga Palacios Tejada, el general Mattos huyó de la justicia.

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El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofreció S/80 mil por información sobre el paradero del general Mattos, quien se escondió durante más de 3 años en una vivienda familiar.

El tribunal condenó al general Mattos al comprobar que le pagó una coima de S/100 mil a la jueza Olga Palacios Tejada a cambio de que lo ratificara como administrador judicial de la AMOF, pese a reiteradas denuncias por malos manejos de los fondos de la institución y presunto enriquecimiento ilícito.

La jueza Olga Palacios ha sido condenada a 6 años de prisión, decisión que ha sido apelada.

PUEDES VER: Adolfo Mattos: condenan a 5 años de cárcel a general PNP que pagó coima a magistrada

JERARQUÍA DE PAPEL

La AMOF administra los fondos de al menos 4 mil oficiales de la Policía Nacional. Cada mes se les descuenta S/71 de sus sueldos. Entre otros beneficios, la institución ofrece fondos por pases al retiro y por casos de invalidez o fallecimiento.

El martes 9 de junio, agentes de Inteligencia de la Policía Judicial de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) comprobaron que el general Adolfo Mattos se encontraba oculto en un inmueble de la avenida Los Andes, Manzana D1, Lote 16, en Los Huertos de La Molina.

En lugar de facilitar el trabajo de los efectivos policiales, el expresidente de la AMOF, amparándose en su jerarquía de general de la PNP ante sus captores de menor grado, pretendió evitar que se cumpliera con el mandato judicial de captura y prisión inmediata.

PUEDES VER: General Mattos Vinces, la fiscalía pide 8 años de cárcel por lavar dinero sustraído a oficiales de la PNP

LA VOZ DELATORA

Una conversación grabada entre el general Adolfo Mattos y su abogado Orlando Marchinares Cortez, en la que se evidencia la entrega de dinero a la jueza Olga Palacios, fue la prueba que la fiscal anticorrupción Escarleth Laura Escalante presentó para demostrar la existencia del delito.

Mattos pretendía seguir en el cargo de presidente de la AMOF para administrar fondos con presuntos fines ilícitos.

La fiscal Escarleth Laura acusó al general Mattos de haber montado una estrategia para perpetuarse como presidente de la AMOF desde el 2003, desconociendo a los nuevos directivos elegidos mediante un proceso interno de la institución.

PUEDES VER: Piden a jueza agilizar proceso por lavado de activos contra general en retiro de la PNP

Un viejo conocido

El general Adolfo Mattos Vinces es un veterano oficial que permaneció por años a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional.

El 20 de febrero de 2025, la Tercera Fiscalía de Lavado de Activos requirió 8 años de prisión para Adolfo Mattos por el blanqueo de capitales de la AMOF mediante empresas de fachada.

La imputación también alcanza a su esposa Julia Loayza Carrillo y a sus hijos Adolfo, Pierina y Fressia, acusados de ser parte de la trama ilícita para desfalcar a miles de oficiales de la PNP.

El fiscal de lavado de activos Miguel Toyohama Arakak sostuvo ante la jueza Rosario Mitacc que existe suficiente evidencia contra el general Adolfo Mattos, su cónyuge e hijos, pero hasta el momento todavía no se ha emitido ninguna resolución. Ahora que está preso Mattos, será una gran oportunidad.