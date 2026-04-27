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Actas del Consejo de Ministros revelarían la poca participación de José María Balcázar en las sesiones

El presidente Balcázar solo participó en la sesión del Consejo de Ministros el pasado 6 de marzo durante la crisis de gas GNV, según el dominical Punto Final.

José María Balcázar tendría poca participación en el Ejecutivo. Foto: Difusión
José María Balcázar tendría poca participación en el Ejecutivo. Foto: Difusión
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El presidente José María Balcázar habría tenido una escasa participación en las sesiones del Consejo de Ministros, según reveló el dominical Punto Final a través de las actas obtenidas a través de la Ley de Transparencia.

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De acuerdo con el informe periodístico, Balcázar lideró 18 reuniones (9 de forma virtual y 9 presenciales) en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desde que asumió como jefe de Estado. Sin embargo, su única intervención fue en la sesión del 6 de marzo, cuando el Perú afrontó la crisis del gas GNV.

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Su participación, precisa el dominical, fue únicamente para invocar a sus ministros a implementar medidas inmediatas para solucionar el problema. En las demás sesiones se tocaron temas como los estados de emergencia por los desastres naturales, inseguridad ciudadana, voto de confianza y reorganización de PetroPerú, pero el mandatario no tuvo participación alguna.

El dominical indicó que, a lo largo de las 18 sesiones, los primeros ministros presidieron las reuniones: inicialmente Denisse Miralles y actualmente Luis Arroyo. Además, señalan en el reportaje que la mayoría de las actas carecen de firmas oficiales.

En un primer momento, Presidencia respondió el pedido de información junto con un link para ver las sesiones de la PCM, pero 17 de 18 actas no contaban con las rúbricas del presidente, el premier o los ministros.

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La respuesta de Palacio de Gobierno

El dominical indicó que el último sábado, Presidencia envió el link de descarga de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros y ahí sí aparecían las firmas de las sesiones virtuales y presenciales.

Además, en el link se incluyeron las actas de las sesiones del gobierno de José Jerí, pero no tenían firmas.

Tras la difusión del reportaje, Presidencia emitió un comunicado en el que indican que Balcázar realiza diversos viajes al interior del país para sostener reuniones de trabajo y dispone de acciones vinculadas a obras viales, estados de emergencia, etc.

En esa misma línea, indicaron que el presidente dirige las sesiones de acuerdo a sus atribuciones. "La ausencia de una intervención extensa o específica del presidente en determinada acta no permite concluir que no haya cumplido con su rol de conducción", se lee en el documento.

En cuanto a las firmas, el comunicado señala que la secretaría de la PCM firma el acta y certifica la realización de la sesión y adopción de acuerdos.

Comunicado

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