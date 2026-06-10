Un robot submarino descubre un naufragio casi intacto en las costas de Noruega cargado con pilas de porcelana china

Los arqueólogos descubren un naufragio de comercio del siglo XVIII en gran parte conservado. Foto: Museo Marítimo de Noruega

Los arqueólogos descubren un naufragio de comercio del siglo XVIII en gran parte conservado. Foto: Museo Marítimo de Noruega

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A unos 600 metros de profundidad frente a las costas de Noruega, un vehículo submarino operado a distancia localizó un barco del siglo XVIII con gran parte de su carga en buen estado de conservación. Entre los objetos del naufragio aparecieron pilas de porcelana china, piezas de cristal y componentes de lujosas lámparas de araña.

Las grabaciones llegaron al Museo Marítimo de Noruega, cuyos especialistas calificaron el hallazgo como uno de los más importantes por el valor histórico de los materiales y por las oportunidades de investigación que ofrece.

Un tesoro de objetos de lujo a 600 metros de profundidad

Los expertos del Museo Marítimo de Noruega identificaron de inmediato la porcelana como piezas fabricadas en China durante el siglo XVIII. Según explicó Sven Ahrens, director de investigación de la institución, los hallazgos habituales suelen aparecer fragmentados o cubiertos por organismos marinos. En este caso, las vajillas permanecían prácticamente intactas y aún conservaban la disposición original de carga.

El robot está equipado con un brazo especialmente diseñado que puede levantar una taza de porcelana sin romperla. Foto: Museo Marítimo de Noruega

Las imágenes también mostraron restos de elegantes candelabros de cristal y copas finamente elaboradas. El arqueólogo Ivar Aarrestad recordó el impacto que causó la primera revisión del material.

“Fue algo que nunca había visto antes. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera por la relevancia arqueológica que tendrá este descubrimiento”, afirmó en Science Norway. Para los investigadores, estos objetos ayudarán a comprender mejor la historia económica de Europa.

La recuperación de las primeras piezas del naufragio

El pecio, bautizado como 'Naufragio de la Porcelana', se encuentra en aguas abiertas del estrecho de Skagerrak. Frode Kvalø, responsable del proyecto, señaló que ninguna investigación arqueológica en el norte de Europa se había realizado antes en condiciones similares y a semejante profundidad.

Porcelana china que ha permanecido en el fondo del mar durante 250 años y en perfecto estado. Foto: Museo Marítimo Noruego

Durante la primavera de este año, el equipo utilizó un vehículo submarino equipado con cámaras para elaborar un modelo tridimensional del barco. Después, un brazo robótico con ventosas especiales, fabricadas en Francia, permitió extraer cerca de 40 objetos sin dañarlos. Muchas piezas conservan un aspecto tan impecable que parecen recién adquiridas.

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El barco que ayudaría a comprender cómo funcionaba el comercio del siglo XVIII

Los investigadores creen que la embarcación era una galiota, un pequeño barco mercante que operaba en el norte de Europa. Aunque la porcelana procedía originalmente de China o Indonesia, los expertos consideran que la nave obtuvo la mercancía en centros comerciales como Ámsterdam, Copenhague o Gotemburgo.

Una de las sorpresas apareció en una caja deteriorada. Los arqueólogos esperaban encontrar más porcelana, pero descubrieron compartimentos con sustancias aún sin identificar, que podrían corresponder a té, café, cacao o incluso medicamentos. Además, numerosas cajas permanecen cerradas.

“Tenemos suficiente información para diseñar una excavación completa”, señaló Kvalø. Miles de objetos siguen en el fondo marino y podrían aportar nuevas pistas sobre las rutas comerciales y las costumbres de carga de los barcos europeos del siglo XVIII.