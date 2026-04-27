HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Wolfgang Grozo en vivo: ¿El Perú necesita defensa nacional? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

La otra oficina de José María Balcázar en el Congreso: tiene 6 trabajadores y sueldos que suman más 38 mil soles

El presidente José María Balcázar mantiene el gasto de su despacho en el Parlamento, aun cuando ya no ejerce funciones legislativas.

El presidente José María Balcázar mantiene activo su despacho en el Congreso.
El presidente José María Balcázar mantiene activo su despacho en el Congreso. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Aunque el país se encuentra bajo un mando interino, el presupuesto destinado al entorno del presidente José María Balcázar muestra cifras que superan los S/89.000. Según los registros del portal de transparencia, actualizados a marzo del 2026, la gestión del mandatario no solo implica su remuneración en el Ejecutivo, sino también el sostenimiento de su oficina parlamentaria, la cual continuaría operando a pesar de que Balcázar ya no es congresista.

Únete a nuestro canal de política y economía

Se registró que, mientras Balcázar se encarga de las funciones de jefe de Estado, su oficina legislativa mantuvo un equipo cuyo costo asciende a S/38.000. A la cabeza del despacho figura su asesor principal, Odar Jimmy Cornejo Custodio, con una remuneración de S/1.470,01. Le sigue la asesora II, Lizett Jhanira Taype Ccoicca, con un sueldo mensual de S/12.213,11.

TE RECOMENDAMOS

¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La lista de pagos en el despacho congresal continúa con el personal técnico y de apoyo. Boris Espinoza y Keyla Caballero registran ingresos de S/8.310,11, mientras que la asistente Marcia Chávez obtuvo S/4.205,11. Finalmente, se registra como parte de su equipo a la coordinadora Hilda Gallardo, con un sueldo de S/3.641,11. Si se suman todos los salarios, la tabla de costos de su despacho congresal revela un gasto total de S/38.149,56, pese a la ausencia del titular.

PUEDES VER: Actas del Consejo de Ministros revelarían la poca participación de José María Balcázar en las sesiones

Al revisar el perfil profesional de su equipo, se encontró que su asesor principal, Odar Cornejo, es abogado formado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la misma casa de estudios donde Balcázar obtuvo su doctorado y donde, además, promovió una ley que permitió que su hijo accediera a una plaza como docente nombrado.

Por otro lado, dentro de su equipo también figura Lizett Taype Ccoicca, licenciada en obstetricia con maestría en gestión de salud por la Universidad César Vallejo, quien ocupa una plaza de asesora técnica en el despacho, a pesar de que la especialidad de Balcázar es estrictamente jurídica y política.

En total, entre su sueldo como presidente y el mantenimiento de su oficina en el Legislativo, el Estado peruano desembolsó más de S/89.000 para sostener la administración de Balcázar durante marzo.

PUEDES VER: Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

Sobre el salario del actual presidente, este asciende a S/50.980,8 y se sostiene que los pagos están ajustados al sistema Servir. Sin embargo, esta cifra contrasta con la de su antecesor José Jerí, quien mantuvo su sueldo de congresista. Además, el sueldo del actual mandatario se presenta como el más alto registrado, pues excede los S/35.568 mensuales que recibía la expresidenta Dina Boluarte tras la publicación de un decreto supremo que oficializó el aumento de su salario durante su gestión.

Notas relacionadas
Actas del Consejo de Ministros revelarían la poca participación de José María Balcázar en las sesiones

Actas del Consejo de Ministros revelarían la poca participación de José María Balcázar en las sesiones

LEER MÁS
Jorge Nieto sobre compra de Aviones F-16: "Hay un golpe administrativo. Nadie le hizo caso a Balcázar"

Jorge Nieto sobre compra de Aviones F-16: "Hay un golpe administrativo. Nadie le hizo caso a Balcázar"

LEER MÁS
Roberto Sánchez critica a Balcázar por compra de aviones: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”

Roberto Sánchez critica a Balcázar por compra de aviones: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

La FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez en el conteo de votos

LEER MÁS
Un capitán y siete soldados fueron detenidos por muerte de 5 jóvenes

Un capitán y siete soldados fueron detenidos por muerte de 5 jóvenes

LEER MÁS
ONPE al 96%: Sánchez se distancia de López Aliaga por más de 22.000 votos y quedan 3.600 actas por enviar a los JEE

ONPE al 96%: Sánchez se distancia de López Aliaga por más de 22.000 votos y quedan 3.600 actas por enviar a los JEE

LEER MÁS
ONPE entregó contrato de S/2.3 millones a Gálaga, pese a alerta de presunta corrupción

ONPE entregó contrato de S/2.3 millones a Gálaga, pese a alerta de presunta corrupción

LEER MÁS
Rafael López Aliaga solo logró apoyo mayoritario en Lima: regiones del sur le dieron la espalda en Elecciones 2026

Rafael López Aliaga solo logró apoyo mayoritario en Lima: regiones del sur le dieron la espalda en Elecciones 2026

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 96,054%

Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 96,054%

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025