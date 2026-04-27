La otra oficina de José María Balcázar en el Congreso: tiene 6 trabajadores y sueldos que suman más 38 mil soles

Aunque el país se encuentra bajo un mando interino, el presupuesto destinado al entorno del presidente José María Balcázar muestra cifras que superan los S/89.000. Según los registros del portal de transparencia, actualizados a marzo del 2026, la gestión del mandatario no solo implica su remuneración en el Ejecutivo, sino también el sostenimiento de su oficina parlamentaria, la cual continuaría operando a pesar de que Balcázar ya no es congresista.

Se registró que, mientras Balcázar se encarga de las funciones de jefe de Estado, su oficina legislativa mantuvo un equipo cuyo costo asciende a S/38.000. A la cabeza del despacho figura su asesor principal, Odar Jimmy Cornejo Custodio, con una remuneración de S/1.470,01. Le sigue la asesora II, Lizett Jhanira Taype Ccoicca, con un sueldo mensual de S/12.213,11.

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La lista de pagos en el despacho congresal continúa con el personal técnico y de apoyo. Boris Espinoza y Keyla Caballero registran ingresos de S/8.310,11, mientras que la asistente Marcia Chávez obtuvo S/4.205,11. Finalmente, se registra como parte de su equipo a la coordinadora Hilda Gallardo, con un sueldo de S/3.641,11. Si se suman todos los salarios, la tabla de costos de su despacho congresal revela un gasto total de S/38.149,56, pese a la ausencia del titular.

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Al revisar el perfil profesional de su equipo, se encontró que su asesor principal, Odar Cornejo, es abogado formado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la misma casa de estudios donde Balcázar obtuvo su doctorado y donde, además, promovió una ley que permitió que su hijo accediera a una plaza como docente nombrado.

Por otro lado, dentro de su equipo también figura Lizett Taype Ccoicca, licenciada en obstetricia con maestría en gestión de salud por la Universidad César Vallejo, quien ocupa una plaza de asesora técnica en el despacho, a pesar de que la especialidad de Balcázar es estrictamente jurídica y política.

En total, entre su sueldo como presidente y el mantenimiento de su oficina en el Legislativo, el Estado peruano desembolsó más de S/89.000 para sostener la administración de Balcázar durante marzo.

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Sobre el salario del actual presidente, este asciende a S/50.980,8 y se sostiene que los pagos están ajustados al sistema Servir. Sin embargo, esta cifra contrasta con la de su antecesor José Jerí, quien mantuvo su sueldo de congresista. Además, el sueldo del actual mandatario se presenta como el más alto registrado, pues excede los S/35.568 mensuales que recibía la expresidenta Dina Boluarte tras la publicación de un decreto supremo que oficializó el aumento de su salario durante su gestión.