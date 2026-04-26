Aviones F-16: Comisión de Defensa cita a ministros de Defensa y Relaciones Exteriores para este lunes

Aviones F-16: Comisión de Defensa cita a ministros de Defensa y Relaciones Exteriores para este lunes

La Comisión de Defensa del Congreso citó para este lunes 27 al primer ministro, Luis Arroyo, al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno y al canciller, Carlos José Pareja Ríos, para que informen sobre la situación de las negociaciones para la adquisición de los aviones F-16.

La audiencia se desarrollará de forma semipresencial a las 3.00 p. m. en la Sala Miguel Grau.

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El último 17 de abril, Balcázar anunció que su gobierno no suscribiría un contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para de cazas F-16 Block 70 debido a que no querían comprometer los recursos actuales.

“Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, dijo.

Luis Arroyo no siguió la decisión de José Balcázar

Sin embargo, esta postura no fue compartida por el primer ministro, Luis Arroyo, quien aseguró que el Ejecutivo debía cumplir con su palabra.

“El presidente del Consejo de Ministros hace de conocimiento que el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”, se lee en un comunicado de la Cancillería.

Pese a ello, en diversas entrevistas, Balcázar negó que se hubiera concretado algún acuerdo y reafirmó su decisión de trasladar la responsabilidad al próximo gobierno que resulte electo en la segunda vuelta.

En tanto, de acuerdo con el presidente del Congreso, el Ministerio de Economía (MEF) ya desembolsó el primer pago de US$462 millones a la empresa Lockheed Martin, seleccionada para la venta, a través del Banco de la Nación.

“Esta decisión responde al cumplimiento de obligaciones contractuales válidamente asumidas por el Estado peruano, cuya inobservancia hubiera generado penalidades significativas, controversias internacionales y un serio deterioro de la credibilidad del país frente a sus socios estratégicos”, informó el MEF.

De acuerdo con un informe de este medio, la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista de Roberto Sánchez hacía peligrar el proyecto de contar con una flota de aviones caza, por lo que se decidió no seguir la decisión del mandatario.

“Era ahora o nunca. Si no se firmaba el contrato, tendríamos que haber esperado otros treinta años para que se presentara una oportunidad única como esta”, dijo una autoridad militar involucrada en la compra de los F-16.

De igual forma, un exministro de Defensa involucrado en el proceso confirmó que esa fue una de las motivaciones para seguir con la adquisición.

“Aquí hay un tema de Estado, que es la seguridad nacional de nuestro país. En 2027, si no es antes, nos vamos a quedar sin ningún avión de combate disponible para volar. El Perú no puede quedar en esa situación de indefensión. Es inaceptable. Entonces, si está en curso un proceso, y hay una propuesta muy atractiva, y cuenta con el respaldo de nuestro aliado, los Estados Unidos, ¿por qué dejar para otra ocasión la compra? Con mayor razón si existe la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista, en este caso Roberto Sánchez, que apoyó la postura del presidente Balcázar de postergar la adquisición”, refirió.