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Política

Embajadores de China y EE.UU. protagonizan discusión por aviones F-16: "Dejas clarísimo quién es el verdadero lobo"

Tensión diplomática entre China y EE. UU. tras discusión de embajadores sobre compra de aviones F-16. La polémica comenzó cuando Navarro advirtió sobre posibles represalias a Perú. Jingyang criticó el tono coercitivo del embajador estadounidense

Discusión de embajador chino y estadounidense caló fuerte en redes sociales. Foto: Composición/LR
Discusión de embajador chino y estadounidense caló fuerte en redes sociales. Foto: Composición/LR
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Tensión. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, y su homólogo de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, protagonizaron una tensa discusión en X (antes Twitter) por la compra de los aviones caza F-16 durante el Gobierno de José María Balcázar.

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El fuerte intercambio de palabras entre los diplomáticos comenzó cuando Jingyang reaccionó a un tuit de Navarro, en el que advertía de represalias a Perú "si negociaba de mala fe" la compra de aviones. Esto ocurrió en medio de las idas y venidas del Ejecutivo por el contrato de las naves.

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Tuit del embajador chino en su cuenta oficial de X

Tuit del embajador chino en su cuenta oficial de X

"Si negocian de mala fe con EE. UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", escribió el embajador el pasado 17 de abril.

Por ese motivo, un día después, Jingyang reaccionó y aseguró que dicho lenguaje "no es diplomático". "¡Es coercitivo directo, puro y crudo!", afirmó.

Estados Unidos le respondió a China: "¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?"

La respuesta de Estados Unidos tardó varios días en llegar. En horas de la mañana del 27 de abril, Navarro cuestionó a Jingyang por la forma en la que aprendió la diplomacia e hizo alusión al cuento de la Caperucita Roja.

"¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja? ¡Abuelito chino, qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor. ¡Abuelito chino, qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor. ¡Abuelito chino, qué dientes tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor!", narró.

China contraatacó

Tres horas más tarde, China contraatacó. Jingyang respondió calificando a su homólogo como un "estimado colega". No obstante, lo cuestionó por haber recordado el famoso cuento. "¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo?", preguntó.

En esa misma línea, el diplomático prosiguió: "Gritas “libre elección”, pero agitas el garrote de las sanciones; te haces el “país maduro”, pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo".

Asimismo, mencionó que "China siempre apuesta por el respeto mutuo y la igualdad". Además, resaltó que "Perú es un país soberano y puede elegir a sus socios sin que nadie lo amenace". "Nuestra cooperación con Perú es limpia, abierta y mutuamente beneficiosa", dijo.

"El que de verdad es fuerte no necesita dientes de cuento de hadas, sino grandeza y cerebro. La amistad entre China y Perú es sólida como una roca. Ningún cuento infantil la va a parar. Gracias por la atención", sentenció.

El embajador chino terminó su respuesta colocando hashtags de "respeto mutuo", "No me vengan con cuentos", "Mírate al espejo" y "Caperucita roja diplomática".

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