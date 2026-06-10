China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

China pidió que se adopten medidas legales para regular el reciclaje de las baterías de los vehículos. Foto: Gemini IA

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China podría generar más de un millón de toneladas de baterías desechadas de vehículos eléctricos para 2030, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Ante el aumento previsto de estos residuos, las autoridades anunciaron nuevas medidas para fortalecer la supervisión del sector y regular las actividades de reciclaje y reutilización.

Durante la segunda reunión del grupo especial nacional, Pekín decidió combatir las prácticas ilegales en la cadena de reciclaje. Entre las irregularidades señaladas figuran la eliminación inadecuada de unidades usadas, la producción de artículos de baja calidad con materiales desechados, el incumplimiento de las normas de trazabilidad, el desmantelamiento ilegal con impacto ambiental y las operaciones comerciales sin licencia, según la agencia de noticias Xinhua.

China reforzará el control del reciclaje de baterías

El gobierno también priorizó la creación de un mecanismo a largo plazo para afrontar la retirada masiva de baterías de vehículos eléctricos e híbridos. Estas acciones forman parte de las metas establecidas por las autoridades para 2026.

Además, durante la reunión se acordó fortalecer las leyes, las políticas públicas y las normas técnicas que regulan esta industria. El Ministerio de Industria y Tecnología también dispuso inspecciones conjuntas para supervisar el mercado y combatir las actividades irregulares vinculadas con el reciclaje de baterías usadas.

Pekín apuesta por tecnologías para rastrear las baterías

Otro elemento central de la estrategia contempla la incorporación de herramientas digitales para rastrear el recorrido de las baterías en toda la cadena productiva. El plan prevé ampliar los sistemas de seguimiento de las unidades retiradas de circulación y aumentar la responsabilidad de fabricantes, recicladores y demás empresas que participan en el proceso.

Con estas medidas, China busca crear una red de reciclaje más segura y eficiente ante el rápido crecimiento del parque de vehículos de nueva energía y la mayor generación de residuos procedentes de las baterías que llegarán al final de su vida útil.