HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
Política

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

Se trata de más de 6 millones de personas las que no fueron a votar este año, una cantidad que aumentará cuando se llegue al 100% de actas contabilizadas.

En la región Lima se reportaron más de 1 millón de ciudadanos (19%) que se abstuvieron de votar.
En la región Lima se reportaron más de 1 millón de ciudadanos (19%) que se abstuvieron de votar.

El conteo oficial de actas al 93% de la ONPE muestra un ausentismo de 23.9% en las elecciones del 12 de abril, incluyendo los votos a nivel nacional y el extranjero. Si bien esta cifra es menor al 31% registrado en la primera vuelta del último proceso electoral, supera el de las elecciones del 2016 (18.20%).

Únete a nuestro canal de política y economía

Se trata de más de seis millones de personas las que no fueron a votar este año, una cantidad que aumentará cuando se llegue al 100% de actas contabilizadas.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

lr.pe

En la región Lima se reportaron más de un millón de ciudadanos (19%) que se abstuvieron de votar. En la provincia homónima, los distritos con menor participación fueron Cieneguilla, Magdalena del Mar, Pachacámac, Lurín, Miraflores y La Victoria.

Las cinco regiones con mayor ausentismo fueron Loreto (más de 270 mil ausentes), Ucayali (más de 133 mil), Amazonas (más de 121 mil), Huancavelica (115 mil) y Pasco (más de 72 mil).

Comparación a la primera vuelta de las elecciones 2021 y 2016

En la primera vuelta de las elecciones 2021, al 100% de actas contabilizadas se registró un ausentismo de 31.6%. Las regiones con mayor ausentismo fueron Loreto, Amazonas, Cajamarca, Pasco y Piura. Este año se registró uno de los mayores niveles de ausentismo debido a los factores excepcionales como la pandemia del covid-19 que incidieron en la participación.

Antes de ello, en la primera vuelta del proceso electoral del 2016, hubo 18.20% de ausentismo.

José Tello, presidente del Instinto Aklla, explicó que debido a la pandemia de COVID, el ausentismo del 2021 no se puede considerar, pero sí el de procesos anteriores. Aun así, resaltó que el 23% registrado a la fecha en las votaciones del 12 de abril es alto en comparación a los antecedentes.

PUEDES VER: Recuento de votos: JEE comenzó a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

lr.pe

“(Las ausencias de este año) son razonables por aquellas personas que fueron a votar y, lamentablemente, se enfrentaron a muchas demoras o faltas del material electoral”, explicó a este medio.

“Esto impacta al conteo de votos y afecta a las votaciones de los principales candidatos como López Aliaga y Keiko Fujimori. Sobre todo, el primero podría sacar una ventaja a Sánchez”, sostuvo.

Añadió que no existe un sustento legal para ir a una elección complementaria, pues para hacer eso primero se debe anular el proceso y no se reúnen los supuestos para ello.

“Si López Aliaga llega a asumir el cargo de senador hará recordar en cada momento al gobierno sobre las fallas de la ONPE. Esto está desbordado. (López Aliaga) ya no solo culpa a la izquierda sino a Fujimori y a las autoridades electorales”, anotó.

Ausentismo y narrativa del fraude

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, ha incluido el tema de ausentismo como uno de sus argumentos de su narrativa de supuesto fraude electoral que viene denunciando.

Sin considerar el ausentismo de 2021 por el sesgo generado por la pandemia. “El ausentismo de las elecciones generales del 12 de abril (23.87%) fue 50.31% mayor al promedio histórico de ausentismo en primera vuelta de 2001 a 2016 (15.88%)”, escribió en sus redes sociales.

PUEDES VER: PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

lr.pe

Consideró que la ONPE vulneró el derecho constitucional al sufragio, “e hizo trizas el principio de equidad electoral”. “Impidió que se exprese la voluntad popular de manera masiva, impactando en los resultados”, indicó.

Agregó: “Si fraude electoral es la intervención en un proceso electoral mediante acciones para alterar la voluntad popular, se ha producido fraude electoral. De manera dolosa o culposa. Esto es factico. No es opinión. El daño está hecho. No solo impacta en la distorsión de la elección presidencial, donde cuatro candidatos están en un mínimo rango de dos puntos de diferencia para pasar al balotaje, sino que también incide en qué partidos logran bancada en el Congreso y quiénes son los elegidos para representarnos”.

Notas relacionadas
Es falso que no se instalaron el 13% de mesas de votación en Lima durante las elecciones presidenciales

Es falso que no se instalaron el 13% de mesas de votación en Lima durante las elecciones presidenciales

LEER MÁS
Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

LEER MÁS
PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
López Aliaga no ganó en los primeros recuentos de votos: Sánchez lo superó en Chanchamayo, Piura y Huancayo

López Aliaga no ganó en los primeros recuentos de votos: Sánchez lo superó en Chanchamayo, Piura y Huancayo

LEER MÁS
Dina Boluarte: Tomás Gálvez archiva denuncia contra expresidenta por el caso aumento de sueldo

Dina Boluarte: Tomás Gálvez archiva denuncia contra expresidenta por el caso aumento de sueldo

LEER MÁS
Recuento de votos: JEE comenzó a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Recuento de votos: JEE comenzó a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

LEER MÁS
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

LEER MÁS
Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

LEER MÁS
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 3.000 actas observadas en la elección

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 3.000 actas observadas en la elección

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso cita a premier, ministro de Defensa y canciller por retraso en compra de aviones F-16

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

Política

Congreso cita a premier, ministro de Defensa y canciller por retraso en compra de aviones F-16

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso cita a premier, ministro de Defensa y canciller por retraso en compra de aviones F-16

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025