Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

En la región Lima se reportaron más de 1 millón de ciudadanos (19%) que se abstuvieron de votar.

En la región Lima se reportaron más de 1 millón de ciudadanos (19%) que se abstuvieron de votar.

El conteo oficial de actas al 93% de la ONPE muestra un ausentismo de 23.9% en las elecciones del 12 de abril, incluyendo los votos a nivel nacional y el extranjero. Si bien esta cifra es menor al 31% registrado en la primera vuelta del último proceso electoral, supera el de las elecciones del 2016 (18.20%).

Se trata de más de seis millones de personas las que no fueron a votar este año, una cantidad que aumentará cuando se llegue al 100% de actas contabilizadas.

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En la región Lima se reportaron más de un millón de ciudadanos (19%) que se abstuvieron de votar. En la provincia homónima, los distritos con menor participación fueron Cieneguilla, Magdalena del Mar, Pachacámac, Lurín, Miraflores y La Victoria.

Las cinco regiones con mayor ausentismo fueron Loreto (más de 270 mil ausentes), Ucayali (más de 133 mil), Amazonas (más de 121 mil), Huancavelica (115 mil) y Pasco (más de 72 mil).

Comparación a la primera vuelta de las elecciones 2021 y 2016

En la primera vuelta de las elecciones 2021, al 100% de actas contabilizadas se registró un ausentismo de 31.6%. Las regiones con mayor ausentismo fueron Loreto, Amazonas, Cajamarca, Pasco y Piura. Este año se registró uno de los mayores niveles de ausentismo debido a los factores excepcionales como la pandemia del covid-19 que incidieron en la participación.

Antes de ello, en la primera vuelta del proceso electoral del 2016, hubo 18.20% de ausentismo.

José Tello, presidente del Instinto Aklla, explicó que debido a la pandemia de COVID, el ausentismo del 2021 no se puede considerar, pero sí el de procesos anteriores. Aun así, resaltó que el 23% registrado a la fecha en las votaciones del 12 de abril es alto en comparación a los antecedentes.

“(Las ausencias de este año) son razonables por aquellas personas que fueron a votar y, lamentablemente, se enfrentaron a muchas demoras o faltas del material electoral”, explicó a este medio.

“Esto impacta al conteo de votos y afecta a las votaciones de los principales candidatos como López Aliaga y Keiko Fujimori. Sobre todo, el primero podría sacar una ventaja a Sánchez”, sostuvo.

Añadió que no existe un sustento legal para ir a una elección complementaria, pues para hacer eso primero se debe anular el proceso y no se reúnen los supuestos para ello.

“Si López Aliaga llega a asumir el cargo de senador hará recordar en cada momento al gobierno sobre las fallas de la ONPE. Esto está desbordado. (López Aliaga) ya no solo culpa a la izquierda sino a Fujimori y a las autoridades electorales”, anotó.

Ausentismo y narrativa del fraude

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, ha incluido el tema de ausentismo como uno de sus argumentos de su narrativa de supuesto fraude electoral que viene denunciando.

Sin considerar el ausentismo de 2021 por el sesgo generado por la pandemia. “El ausentismo de las elecciones generales del 12 de abril (23.87%) fue 50.31% mayor al promedio histórico de ausentismo en primera vuelta de 2001 a 2016 (15.88%)”, escribió en sus redes sociales.

Consideró que la ONPE vulneró el derecho constitucional al sufragio, “e hizo trizas el principio de equidad electoral”. “Impidió que se exprese la voluntad popular de manera masiva, impactando en los resultados”, indicó.

Agregó: “Si fraude electoral es la intervención en un proceso electoral mediante acciones para alterar la voluntad popular, se ha producido fraude electoral. De manera dolosa o culposa. Esto es factico. No es opinión. El daño está hecho. No solo impacta en la distorsión de la elección presidencial, donde cuatro candidatos están en un mínimo rango de dos puntos de diferencia para pasar al balotaje, sino que también incide en qué partidos logran bancada en el Congreso y quiénes son los elegidos para representarnos”.