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Política

Keiko Fujimori no descarta indultar a Pedro Castillo y expresidentes: "Solo por razones humanitarias"

Aseguró que, en un eventual gobierno, no brindaría la gracia presidencial como un 'gesto político', sino solo si la salud de la persona está en riesgo.

Keiko Fujimori no descarta indultar a Pedro Castillo y expresidentes presos: "Solo por razones humanitarias"|
Keiko Fujimori no descarta indultar a Pedro Castillo y expresidentes presos: "Solo por razones humanitarias"|
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Keiko Fujimori no descartó indultar a Pedro Castillo en un eventual gobierno. Lo mismo aplicará para los expresidentes, pero dejó claro que solo otorgará la gracia por razones humanitarias.

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Keiko Fujimori señaló: “En general cuando a mi me han preguntado sobre un posible indulto a alguno de los expresidentes. Ya vemos que son varios los que están en barbadillo. Esto se puede evaluar, sí, de forma humanitaria. Se tendrá las opiniones de los expertos llegado el momento, si alguno de los expresidente lo requiriera por salvar su salud o su vida. (¿Pero no como un gesto político? No. Buscar la unidad es nuestro objetivo. No creo que esta unidad se logre borrando el autogolpe de Castillo con una sentencia en primera instancia”.

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