JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo realizó el primer recuento de votos de la elección presidencial. Durante una audiencia en vivo este lunes 20 de abril, los miembros del Pleno abrieron las cédulas que fueron custodiadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para verificar que el total de ciudadanos que votaron coincida con el resultado final.

Según la Resolución N.º 00665-2026-JEE-CHAN/JNE, el día de la elección fue observada el acta de la mesa de sufragio N.º 027042 debido a una inconsistencia: el “total de ciudadanos que votaron” consignado es menor que la suma de votos registrada durante los comicios.

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En ese sentido, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), se convocó a una audiencia pública para el recuento de votos. Esta medida fue comunicada al Ministerio Público, a fin de que designe a un fiscal que participe en la diligencia.

La norma también establece que los personeros legales de los partidos pueden participar en la audiencia, siempre que estén debidamente acreditados ante el JEE de la circunscripción correspondiente.

Así se realiza el recuento de votos en el Jurado Electoral Especial de Chanchamayo

Audiencias programadas para el 20 de abril

De acuerdo con la programación establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el JEE de Chanchamayo realizará otros tres recuentos de votos a las 9, 10 y 11 de la mañana.

De igual manera, el JEE de Huancayo realizará su audiencia a las 9 de la mañana y el JEE de Piura 2 a las 10 de la mañana. Todas las sesiones se realizan en el marco de la elección presidencial. Una vez culminadas las sesiones, se enviarán los resultados a la ONPE para que puedan ser incluidos en el conteo general.