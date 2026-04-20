HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
EN VIVO

Ruth Luque habla sobre el supuesto "fraude" y elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

El proyecto de ley busca impedir que se apliquen las causales de cancelación de partidos en 2026. La iniciativa fue presentada por el congresista y excandidato al nuevo Senado, Guido Bellido, luego de que el partido no superara la valla electoral.

Guido Bellido busca suspender artículo 13 de la Ley Organizaciones Políticas. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Guido Bellido busca suspender artículo 13 de la Ley Organizaciones Políticas. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Congresistas de la bancada de Podemos Perú presentaron un proyecto de ley para suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales de 2026. La iniciativa fue impulsada por Guido Bellido, excandidato al Senado, luego de que el partido fundado por el también congresista y excandidato presidencial, José Luna, no lograra pasar la valla electoral en las elecciones generales 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

El proyecto, firmado por los congresistas José Arriola, Francis Paredes, Judith Laura, Heidy Juárez, Edgar Tello, entre otros, propone que no se aplique el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas durante ese proceso electoral. Esta disposición regula cuándo un partido pierde su inscripción, lo que en la práctica impide que siga participando en elecciones.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

lr.pe

En el texto se establece que la suspensión será excepcional y solo regirá para las elecciones regionales y municipales de 2026. No se trata de una reforma permanente, sino de una medida puntual que modifica las condiciones del sistema solo para ese proceso.

La propuesta busca que los partidos que no cumplan con los requisitos actuales puedan mantenerse activos y presentar candidatos en los comicios subnacionales. Esto incluye a agrupaciones que, como Podemos Perú, no alcanzaron los resultados exigidos en las elecciones generales.

PUEDES VER: Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

lr.pe

El artículo 13 de la Ley de Organizaciones que Podemos Perú propone suspender para frenar la pérdida de la inscripción

El proyecto presentado por Podemos Perú propone suspender de manera excepcional la aplicación del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Este artículo establece las causales de cancelación de inscripción de los partidos. Una de las principales es no superar la valla electoral en elecciones generales, lo que implica obtener un porcentaje mínimo de votos válidos a nivel nacional.

Otra causal es no alcanzar representación en el Congreso o no cumplir con requisitos de participación territorial. Estas condiciones buscan asegurar que los partidos tengan presencia real en el país y respaldo ciudadano.

PUEDES VER: Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 3.000 actas observadas en la elección

lr.pe

La cancelación de inscripción tiene efectos inmediatos. El partido pierde su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones y no puede presentar candidatos en procesos posteriores, incluidas las elecciones regionales y municipales.

La iniciativa parlamentaria plantea que estas causales no se apliquen en 2026 para los comicios subnacionales. Es decir, los partidos que debían ser retirados del registro podrían seguir vigentes de forma excepcional y participar en la elección de autoridades regionales y locales.

En el documento también se señala que la medida responde a un contexto de debilitamiento de los partidos y reducción de militantes. Bajo ese argumento, se propone permitir su continuidad para “garantizar la participación política” en las elecciones municipales y regionales.

Notas relacionadas
Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

LEER MÁS
JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

LEER MÁS
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

LEER MÁS
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

LEER MÁS
PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

LEER MÁS
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 3.000 actas observadas en la elección

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 3.000 actas observadas en la elección

LEER MÁS
JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

LEER MÁS
Hay encarcelados 964 policías y miembros de las Fuerzas Armadas

Hay encarcelados 964 policías y miembros de las Fuerzas Armadas

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

Corte del Santa capacita a más de 140 estudiantes en justicia de paz escolar para promover la convivencia pacífica

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Política

Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Podemos Perú presenta PL para suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025