Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

Congresistas de la bancada de Podemos Perú presentaron un proyecto de ley para suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales de 2026. La iniciativa fue impulsada por Guido Bellido, excandidato al Senado, luego de que el partido fundado por el también congresista y excandidato presidencial, José Luna, no lograra pasar la valla electoral en las elecciones generales 2026.

El proyecto, firmado por los congresistas José Arriola, Francis Paredes, Judith Laura, Heidy Juárez, Edgar Tello, entre otros, propone que no se aplique el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas durante ese proceso electoral. Esta disposición regula cuándo un partido pierde su inscripción, lo que en la práctica impide que siga participando en elecciones.

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En el texto se establece que la suspensión será excepcional y solo regirá para las elecciones regionales y municipales de 2026. No se trata de una reforma permanente, sino de una medida puntual que modifica las condiciones del sistema solo para ese proceso.

La propuesta busca que los partidos que no cumplan con los requisitos actuales puedan mantenerse activos y presentar candidatos en los comicios subnacionales. Esto incluye a agrupaciones que, como Podemos Perú, no alcanzaron los resultados exigidos en las elecciones generales.

El artículo 13 de la Ley de Organizaciones que Podemos Perú propone suspender para frenar la pérdida de la inscripción

El proyecto presentado por Podemos Perú propone suspender de manera excepcional la aplicación del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Este artículo establece las causales de cancelación de inscripción de los partidos. Una de las principales es no superar la valla electoral en elecciones generales, lo que implica obtener un porcentaje mínimo de votos válidos a nivel nacional.

Otra causal es no alcanzar representación en el Congreso o no cumplir con requisitos de participación territorial. Estas condiciones buscan asegurar que los partidos tengan presencia real en el país y respaldo ciudadano.

La cancelación de inscripción tiene efectos inmediatos. El partido pierde su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones y no puede presentar candidatos en procesos posteriores, incluidas las elecciones regionales y municipales.

La iniciativa parlamentaria plantea que estas causales no se apliquen en 2026 para los comicios subnacionales. Es decir, los partidos que debían ser retirados del registro podrían seguir vigentes de forma excepcional y participar en la elección de autoridades regionales y locales.

En el documento también se señala que la medida responde a un contexto de debilitamiento de los partidos y reducción de militantes. Bajo ese argumento, se propone permitir su continuidad para “garantizar la participación política” en las elecciones municipales y regionales.