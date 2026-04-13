Elecciones 2026: más de 3.2 millones de peruanos no fueron a votar, según cifras oficiales de la ONPE
De acuerdo con el 54.811 % del conteo de actas de la ONPE, 3.277.682 no fueron a votar el último 12 de abril.
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Ausentismo en los comicios electorales. De acuerdo con el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se han contabilizado 50.785 actas hasta el momento (12.46 p. m.) y son 3.277.682 personas las que no acudieron a las mesas de sufragio para emitir su voto.
Del 54,81% de actas procesadas, también se reportó que 11.679.361 peruanos sí fueron a votar el último 12 de abril.
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En detalle, según precisó la ONPE, 42,74% de ciudadanos votaron, 11,99% no lo hicieron y aún está por verificarse si lo hicieron o no el 45,26%.
Es importante resaltar que esta información no incluye los locales de votación que no se abrieron debido a la falta del material electoral. Solo se contabiliza de las actas electorales procesadas, en las que se reporta cuántos ciudadanos votaron.
Conforme se vayan procesando las actas, el porcentaje se elevaría.
Cifras de ausentismo a nivel general
Elecciones 2026: el detalle del ausentismo
En Perú, los electores hábiles para votar son 26.114.619. Hasta el momento, se reportó que 3.189.691 no fueron a votar. El ausentismo es del 12,214%.
Los departamentos donde hubo mayor votación fueron el Callao, Lima, Moquegua, Tumbes, Tacna, Puno, Arequipa, Junín, Apurímac y Lambayeque.
En los que hubo menos participación fue en Loreto, Ucayali, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Piura y Áncash.
Ausentismo a nivel nacional
A nivel internacional, 87.991 no acudieron a votar a las urnas, mientras que 46.126 sí lo hicieron. La mayor participación se registró en Europa y Asia.
Ausentismo en el extranjero