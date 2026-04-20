Es falso que no se instalaron el 13% de mesas de votación en Lima durante las elecciones presidenciales

LO FALSO:

No se instalaron el 13% de mesas de votación en Lima.

LO VERDADERO:

El porcentaje de mesas de sufragio que no se habilitaron fue de 0,64%.

La cantidad de ciudadanos que no votaron en la primera fecha electoral fue de 52.251.

En redes sociales como Facebook circulan diversas publicaciones que afirman que el 13% de las mesas de sufragio no se instalaron en Lima durante la primera jornada presidencial. Sin embargo, dicha información es falsa: de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo 187 mesas no fueron aperturadas inicialmente en la capital, lo que representa aproximadamente el 0,64% del total.

ONPE precisa el nivel de instalación de puestos de votación

En medio de unas cuestionadas Elecciones Generales 2026, la ONPE informó a La República que el domingo 12 de abril se instalaron 29.079 mesas de votación en Lima Metropolitana, equivalentes al 99,36% del total. El 0,64% restante —187— fue habilitado al día siguiente, 13 de abril, con lo cual se alcanzó el 100% de instalación. De esta forma, en total, la capital contó con 29.266 mesas de sufragio.

Según el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, las mesas que no pudieron instalarse el primer día de las elecciones estaban distribuidas en 13 locales de votación ubicados en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (3). Asimismo, el padrón electoral de Lima Metropolitana registró 7.822.555 ciudadanos hábiles para votar.

Por otro lado, otro post difundió erróneamente que 850.000 personas no pudieron votar el 12 de abril. Sin embargo, Corvetto precisó que la cifra real fue de 52.251 electores, quienes debieron esperar al día siguiente para emitir su voto en la elección de presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Cabe precisar que el padrón electoral de Lima Metropolitana registró 7.822.555 ciudadanos hábiles para votar.

Publicación señala que más de 800 mil personas no pudieron votar, pero ese dato es falso. Foto: Facebook

Actas observadas y errores

Más del 5% de las actas electorales (5.325) fue observado debido a inconsistencias aritméticas, ausencia de firmas o problemas de legibilidad, lo que involucra cerca de medio millón de votos en revisión. De ese total, los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya resolvieron 2.761 actas, las cuales han sido remitidas nuevamente a la ONPE para su incorporación en el conteo oficial.

Adicionalmente, 268 actas serán sometidas a recuento de votos mediante audiencias públicas, utilizando las cédulas resguardadas por la ONPE. Conforme al cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se han programado seis audiencias: cuatro el lunes 20 de abril, entre las 8.00 a. m. y las 11.00 a. m., en el JEE de Chanchamayo, y dos el miércoles 22 de abril en la ciudad de Arequipa.

Conclusión

Publicaciones en Facebook afirmaron que el 13% de mesas de votación no se instaló en Lima. Sin embargo, la ONPE aclaró que solo el 0,64% (187 mesas) no abrió inicialmente. El 12 de abril se habilitó el 99,36% de mesas (29.079) y el 13 de abril se completó el 100%, alcanzando un total de 29.266. También es falso que 850.000 personas no votaran: fueron 52.251 electores, de un padrón total de 7,8 millones, quienes pudieron sufragar el lunes 13 de abril.

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