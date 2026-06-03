Poder Judicial rechaza medida cautelar que presentó Renzo Reggiardo para suspender segunda vuelta

Medida en contra del JNE fue rechazada por el Poder Judicial. Foto: difusión

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El Poder Judicial rechazó la medida cautelar que presentó Renzo Reggiardo para suspender segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Así lo dispuso el Quinto Juzgado Constitucional de Lima mediante el 1 de junio. La solicitud fue presentada por el alcalde de Lima Metropolitana contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el documento, el juzgado señala que evaluó el escrito de solicitud cautelar y su modificatoria dentro del proceso de amparo promovido por Reggiardo. Asimismo, tomó conocimiento del apersonamiento del abogado Richard Allemant F. y de la documentación adjuntada al expediente.

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La resolución recuerda que toda medida cautelar implica un prejuzgamiento y tiene carácter provisorio, instrumental y variable. Además, precisa que para otorgar una cautelar deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional.

Entre dichos requisitos figuran la apariencia de derecho, el peligro en la demora, la adecuación o razonabilidad de la medida solicitada y la reversibilidad del pedido. El juzgado analizó estos elementos antes de emitir su decisión.