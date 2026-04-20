Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo llevó a cabo el primer recuento de votos de la elección presidencial. Durante una audiencia en vivo este lunes 20 de abril, los miembros del Pleno abrieron las cédulas custodiadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para verificar que el número total de votantes coincidiera con el resultado final.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Chanchamayo, Piura y Huancayo programaron para este lunes 20 de abril 6 audiencias para el recuento de votos de la elección presidencial que se llevó a cabo el 12 de este mes. Las sesiones estarán dirigidas por el Pleno de la institución, quienes abrirán las cédulas de sufragio y verificarán que los resultados coincidan con el número total de ciudadanos que votaron el día de los comicios. Los resultados definirán el pase a la segunda vuelta. El último cupo se decidirá entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.