Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial
Los Jurados Electorales Especiales de Chanchamayo, Piura y Huancayo programaron 6 recuento de votos de la elección presidencial para este lunes 20 de abril.
- Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial
- Pedidos de nulidad de votos presentados por Renovación Popular se van cayendo por falta de pagos y pruebas
MOMENTOS DESTACADOS
Primer recuento de votos de la elección presidencial se realiza EN VIVO en el JEE de Chanchamayo
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo llevó a cabo el primer recuento de votos de la elección presidencial. Durante una audiencia en vivo este lunes 20 de abril, los miembros del Pleno abrieron las cédulas custodiadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para verificar que el número total de votantes coincidiera con el resultado final.
Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Chanchamayo, Piura y Huancayo programaron para este lunes 20 de abril 6 audiencias para el recuento de votos de la elección presidencial que se llevó a cabo el 12 de este mes. Las sesiones estarán dirigidas por el Pleno de la institución, quienes abrirán las cédulas de sufragio y verificarán que los resultados coincidan con el número total de ciudadanos que votaron el día de los comicios. Los resultados definirán el pase a la segunda vuelta. El último cupo se decidirá entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.
RECUENTO DE VOTOS EN VIVO
Primer recuento de votos del JEE Chanchamayo dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Pichanaki
Luego de una hora del recuento de votos en la mesa 027042 de Pichanaki, Chanchamayo, Junín, se conocieron los resultados que dieron como ganador de esa mesa a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.
JPP: 43
FP: 27
Cívico Obras: 17
Podemos Perú: 11
Ahora Nación: 9
JNE se pronuncia sobre primer recuento de votos
¿A qué hora serán los próximos recuentos de votos este lunes 20 de abril?
Los JEE de Chanchamayo, Piura y Huancayo programaron las audiencias públicas para las 9, 10 y 11 de la mañana.
¿Por qué se realizó el primer recuento de votos en Chanchamayo,Pichanaki?
De acuerdo con la Resolución N.º 00665-2026-JEE-CHAN/JNE, se observó el acta de la mesa de sufragio N.º 027042 el día de la elección debido a una discrepancia: el número total de ciudadanos que votaron registrado es inferior a la suma de los votos contabilizados durante el proceso electoral.
Primer recuento de votos de la elección presidencial se realiza EN VIVO en el JEE de Chanchamayo
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo llevó a cabo el primer recuento de votos de la elección presidencial. Durante una audiencia en vivo este lunes 20 de abril, los miembros del Pleno abrieron las cédulas custodiadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para verificar que el número total de votantes coincidiera con el resultado final.