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Política

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

De acuerdo con el portal del JNE, se han resuelto 2.198 actas observadas de las elecciones del 12 y 13 de abril. La mayor cantidad de observaciones se hicieron en Lima, Ica, Pacasmayo, San Martín y Piura. Los votos de estas actas definirán el futuro de Sánchez y López Aliaga.

Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez definirán el pase a segunda vuelta en las Elecciones 2026. Foto: Composición LR.
Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez definirán el pase a segunda vuelta en las Elecciones 2026. Foto: Composición LR.

Los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) han resuelto 2.198 actas presidenciales de las 5.766 observadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según el dashboard del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 4.675 ya fueron procesadas y están a la espera de una decisión final. Los votos de estas actas definirán si Rafael López Aliga (Renovación Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasan a segunda vuelta.

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El portal también precisa que 171 actas han sido enviadas para el recuento de votos. Entre las principales causas que figuran para ello está por errores aritméticos; es decir, por sumar mal. Debido a que las cédulas se guardan y son resguardadas por la ONPE, los JEE podrán realizar este conteo.

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No obstante, de acuerdo con el cronograma de recuento de votos publicado por el JNE, solo hay cuatro sesiones programadas. Todas ellas se realizarán el lunes 20 de abril entre las 8.00 a. m. y las 11.00 a. m. en el JEE Chanchamayo.

Ahora bien, el portal indica que de las 5.766 actas observadas por la ONPE, los JEE solo recibieron 4.682 y faltarían siete por procesar.

Portal del JNE detalla los estados de las actas observadas.

Portal del JNE detalla los estados de las actas observadas.

En Lima, Ica y Pacasmayo se detectaron más actas observadas

El portal también precisa que, de todas las actas observadas recibidas, la mayor cantidad de ellas se detectó en Lima (1.121). Estas actas fueron resueltas por los JEE de Lima Centro 1 y 2, Lima Este 1 y 2, Norte 1, 3, Oeste 1, 2 y 3 y Sur 2.

En Ica se resolvieron 230, en Pacasmayo 185, en San Martín 162, en Coronel Portillo 157, en Piura 290, en Santa 131, en Sullana 127, en Cajamarca 112, en Huánuco 107, en Lambayeque 103.

Los lugares con menos actas observadas fueron Cangallo (7), Lucanas (10), Caylloma (15), Abancay (16), Chachapoyas (24), Sánchez Carrión (26) y Paso, Huarochirí y Huamalíes (28).

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