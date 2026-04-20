Primera audiencia de recuento de votos del JEE dio como ganador a Roberto Sánchez en una mesa en Chanchamayo

Este lunes 20 de abril, desde las 8.00 de la mañana se dio inicio a la audiencia pública de recuento de votos de la mesa de sufragio 027042 en Chanchamayo, Junín. De acuerdo al conteo del Pleno del JEE, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez ganó en la mesa con 43 votos; mientras que Fuerza Popular obtuvo 37 votos.

En tanto, el partido Cívico Obras se mantuvo con 17 votos; Podemos Perú obtuvo 11; Ahora Nación alcanzó 9; País para Todos y Renovación Popular registraron 5 votos cada uno; y APP solo 2 votos.

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Durante el cotejo, el Pleno del JEE registró un aumento de votos para los candidatos de Juntos por el Perú y Renovación Popular, quienes compiten su pase a la segunda vuelta. Roberto Sánchez subió de 41 votos a 43, mientras que López Aliaga pasó de tres a cinco votos.

JEE revisaron 224 cédulas

El equipo del jurado revisó 224 cédulas y siguieron el protocolo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Primero verificaron que la caja que contenía el material electoral esté lacrada. Después, se confirmaron los datos de los miembros de mesa con su respectiva firma.

El pleno del JEE fue presidido por la magistrada Olinda Auris Rodríguez junto a Cancio Alayo Vera y Mariluz Illesca Tamani. El grupo de magistrados programó para el martes 21 y el miércoles 22 la revisión de 6 mesas más en Junín.

Es importante la revisión de los votos para conocer de manera fidedigna la voluntad popular. Los últimos reportes de los resultados de la ONPE al 93,574% mantienen a Keiko Fujimori con un 17% de votos, seguida por Roberto Sánchez con 12% y Rafael López Aliaga con 11,9%.

La brecha entre el candidato por Renovación Popular y el de Juntos por el Perú es de 14 mil 100 votos a favor de Sánchez. Sin embargo, aun hace falta que el JEE contabilice las actas observadas pendientes que definirán quién pasará a la segunda vuelta.

En el caso de la mesa 027042 en Chanchamayo, Pichanaki, se registraron correcciones en la cantidad de votos hacia Fuerza Popular, de 33 votos de acuerdo al acta de escrutinio a 37 con el recuento. El partido Ahora Nación subió de 7 a 9. Por otro lado, no hubo variaciones en los votos por el partido Cívico Obras y Podemos Perú.