Ahora Nación rechaza narrativa de supuesto fraude: "Buscan desconocer el voto mayoritario del pueblo"

Ante la narrativa de fraude instaurada por algunos sectores de ultraderecha, se contrapone el rechazo de partidos como Ahora Nación, Juntos por el Perú y Venceremos, quienes piden el respeto al voto mayoritario de los peruanos.

Ahora Nación emitió un comunicado dejando firme su postura desde el titular (Ahora Nación dice no a Keiko y no a la narrativa del fraude).

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En el escrito consideran que “no hay salida a la crisis actual sin combatir de raíz la cultura del fujimorismo y a sus satélites”.

Siguiendo esa línea sostuvieron que rechazan “categóricamente el intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha que busca desconocer el voto mayoritario del pueblo peruano”.

Por ello, aseguraron que defienden “inquebrantablemente” el sistema electoral y la independencia de los órganos electorales que son pilares de la democracia.

Alfonso López Chau e Indira Huilca en defensa del voto ciudadano

El candidato presidencial del partido, Alfonso López Chau, también se pronunció afirmando esta posición. En un video publicado en sus redes sociales, indicó que se ponen “a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un frente de resistencia por la democracia que enfrente a lo que queda del pacto mafioso”.

Por su parte, la candidata a diputada de Ahora Nación Indira Huilca responsabilizó a algunos medios y grupos de poder de querer imponer una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga. "Ahora buscan la cabeza de Corvetto de ONPE, para terminar de asaltar estas elecciones, como si no fuera el Congreso el que cambió las leyes electorales, incluso la Constitución para tener unas elecciones caóticas", señaló.

Ruth Luque: “Los resultados gusten o no reflejan la decisión soberana de millones de peruanos”

Ruth Luque, quien postula al Senado con el mismo partido, insistió en que se ha descartado la existencia de un supuesto fraude en el proceso electoral y que los resultados “gusten o no, reflejan la decisión soberana de millones de peruanas y peruanos en todo el país, sin excepciones”.

“Lo que está en marcha es un intento deliberado de deslegitimar la voluntad popular cuando esta no coincide con los intereses de algunos grupos. Ya vimos este mismo patrón en 2021, cuando Keiko Fujimori insistió en denuncias sin pruebas, generando incertidumbre y afectando a todo el país”, escribió Luque en sus redes sociales.

Por ello, expuso que no se puede normalizar que cada vez que determinados grupos pierden en las urnas se desconozca el voto ciudadano y se menosprecie a un amplio sector de la población.

“Hartos estamos que sigan repitiendo el mismo monólogo, como si votar en La Convención, Cajamarca, Puno u otros lugares del país valiera menos que votar en Lima. El Perú no puede ser rehén de campañas de desinformación ni de presiones mediáticas. La democracia se defiende respetando los resultados y actuando con responsabilidad”, dijo.

Venceremos defiende el voto popular

La alianza electoral Venceremos, cuyo candidato es Ronald Atencio, emitió un comunicado titulado “En defensa del voto popular”, en el que saludaron la “voluntad mayoritaria del pueblo por otorgar representación a fuerzas políticas que no son parte del pacto mafioso”.

Venceremos rechazó un posible gobierno del Fujimorismo porque considera que es un “partido mafioso que destruye el país hace décadas”. En su lugar, hicieron un llamado a defender los votos de los sectores populares que han elegido a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

Adicionalmente, Atencio compartió una fotografía junto a Sánchez para respaldar su posición en las encuestas. “Juntos nos toca defender el voto popular y la democracia del Perú, sabemos que el enemigo nos quiere volver a quitar el poder, no se lo vamos a permitir”, escribió.

Juntos por el Perú exige pruebas de supuesto fraude

Juntos por el Perú, cuyo candidato presidencial, Roberto Sánchez, permanece en segundo lugar en el conteo oficial de la ONPE, también rechazó la narrativa de fraude.

Resaltaron que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha descartado indicios de fraude, por lo que llamaron a respetar el voto de cada ciudadano sin distinción, manipulaciones y sin intentos de deslegitimación.

“Si hay dudas a este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos que buscan torcer el resultado. Eso no es defender la democracia: es empujar al país al caos. Ese caos ya golpea la confianza y fragiliza el futuro próspero que el Perú debe construir”, anotaron.

En ese sentido, como partido, reiteraron su “compromiso de defender cada voto y de actuar con firmeza frente a cualquier intento de vulnerar la decisión soberana del pueblo”.