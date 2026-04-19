Piero Corvetto propone levantar el secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte a la Fiscalía

Piero Corvetto propone levantar el secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte a la Fiscalía

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentó un documento ante la Fiscalía donde propone autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte, en su “condición de testigo”, como parte de la investigación por las demoras y fallas en la entrega del material electoral en las elecciones del 12 de abril.

“Señor fiscal provincial corporativo, dejo expresa y claramente sentada mi total disponibilidad para con la presente investigación, entiéndase. apego a la misma en todos sus extremos y de ser necesario en mi condición de testigo”, se lee en el oficio presentado por la defensa legal de Corvetto.

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En ese sentido, para ambas medidas, solicita que se fije un día y hora para acudir al despacho fiscal y firmar el acta correspondiente.

Además, en el documento Corvetto consideró un “despropósito” que la PNP haya requerido su detención preliminar por siete días, pues sus movimientos siempre son vigilados por la institución policial.

“Mi persona cuenta con Seguridad del Estado las 24 Horas del día, en distintos grupos, los mismo que son coordinados por personal de Seguridad del Estado y dan cuenta a su Comando - conforme a sus protocolos y procedimientos - de todos mis traslados y movimientos, ergo, resulta un despropósito y exceso en lo que respecta a mi persona, la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP de fecha 18 de Abril del 2026”, explicó.

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras

La Policía Nacional del Perú (PNP) ordenó que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) intensifiquen las acciones de seguridad en los aeropuertos, fronteras y puestos de vigilancia para evitar una eventual fuga del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La medida se dictó a través de la Orden Telefónica 843-2026-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-EM emitida el último 18 de abril, que comprende a Corvetto y otros funcionarios del ente electoral investigados por el presunto delito de colusión agravada.

Las acciones se llevarán a cabo por medio de las direcciones especializadas y la División Regional de Inteligencia (DRI) de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

