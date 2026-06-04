Fujimori ofreció plata a Susana para que no se vaya de Palacio

La candidata presidencial Keiko Fujimori se ha dirigido a los peruanos diciendo que deben dejar de lado el pasado -aludiendo al régimen de su padre-, cuando es más necesario conocerlo para no volver a repetirlo. Foto: composición LR

La candidata presidencial Keiko Fujimori se ha dirigido a los peruanos diciendo que deben dejar de lado el pasado -aludiendo al régimen de su padre-, cuando es más necesario conocerlo para no volver a repetirlo. Foto: composición LR

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La verdadera razón por la que en 1994 el exdictador Alberto Fujimori echó a la calle a la exprimera dama y entonces esposa Susana Higuchi Miyagawa fue porque ella se negó a aceptar el dinero que le ofreció a cambio de su silencio. Higuchi había denunciado a las hermanas de Fujimori, Rosa y Juana, al descubrir que vendían la ropa donada por ciudadanos japoneses a las personas más pobres.

La candidata presidencial Keiko Fujimori se ha dirigido a la ciudadanía para decir que debe dejar de lado el pasado —aludiendo al régimen de su padre—, cuando es más necesario conocerlo para no repetirlo.

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Olvidarte, nunca. Susana Higuchi declaró que desde el principio del gobierno de Alberto Fujimori presenció antes la corrupción.

En un primer momento, ante las evidencias de corrupción y la actitud encubridora de Fujimori, Higuchi decidió abandonar la residencia de Palacio de Gobierno. Eso suponía un peligro para Fujimori por los hechos que ella conocía, así que intentó comprar su silencio con dinero. Durante el proceso de investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente, Susana Higuchi declaró ante la Fiscalía los pormenores de este incidente que los fujimoristas omiten en el relato de sus orígenes.

El 23 de abril del 2001, ante la fiscal adscrita a la Fiscalía de la Nación Luz Ibáñez Carranza, Susana Higuchi describió el episodio en el que Alberto Fujimori le ofreció dinero para que no se retirara de la residencia palaciega ni denunciara los casos de corrupción de los que había sido testigo, según el expediente del proceso al que tuvo acceso La República.

Historia. Luego que Higuchi rechazó el chantaje, Fujimori la expulsó de Palacio.

Cuando el pasado importa

“En julio del año 1994, en circunstancias en que la declarante (Susana Higuchi) se disponía a abandonar Palacio de Gobierno, debido a todas las cosas irregulares que había venido observando, su permanencia en Palacio se había vuelto insostenible; el investigado (Alberto Fujimori) le llamó al comedor de diario de la residencia de Palacio de Gobierno. (Entonces), mandó a unos soldados a traer una cajas de leche Gloria hasta

sumar un aproximado de 100 cajas, las que abrió el investigado, pudiendo calcular la declarante a simple vista, que en su interior contenían aproximadamente un millón de dólares cada caja, cajas que los soldados apilaron una encima de otra”, describió Susana Higuchi.

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“Diciéndole el investígado (Alberto Fujimori a Susana Higuchi): ‘Que no se fuera de Palacio y que si quería tener, casas, viajes, residencias en Europa, puestos altos en el gobierno, y el dinero que le mostraba en efectivo, que se (lo) quedara”; Ante la pregunta de la declarante (Higuchi) al investigado, (Fujimori) sobre la procedencia del dinero, manifestó que ese dinero, éste manifestó qiie ese dinero se lo había dado, (Víctor) Joy Way, (Jaime) Yoshiyama, (Jorge) Carnet, (Efraín) Goldenberg, empresarios coreanos, japoneses y otros personajes, ya que el tenia muchos amigos. Palabras similares le había dicho a la declarante (...), palabras que le dijo Vladimiro Montesinos Torres”, precisó.

Por supuesto, Susana Higuchi se negó terminantemente a aceptar el chantaje y, el 23 de agosto de 1994, Fujimori anunció que su esposa dejaba la posición de primera dama y se retiraba de Palacio de Gobierno. Le dirigió palabras denigrantes y la acusó sin pruebas de orquestar un supuesto complot para ocupar la presidencia. Además de increparle su “deslealtad”, dijo: “Ahora podrá realizar sus actividades políticas de oposición donde y cuando mejor le parezca”.

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Susana Higuchi advirtió tempranamente la corrupción fujimorista cuando fue testigo del robo de la ropa obsequiada por los japoneses y de la apropiación ilícita del dinero donado por empresas y ciudadanos extranjeros. Cuando informó de estos hechos a Alberto Fujimori, y en lugar de disponer acciones legales ordenó a Vladimiro Montesinos encubrir todo, Higuchi resolvió denunciar el caso el 24 de marzo de 1992, 13 días antes del golpe de Estado del 5 de abril de ese año.

El 12 de mayo del 2003, en una segunda declaración ante el vocal supremo José Luis Lecaros, Susana Higuchi ratificó que Alberto Fujimori intentó sobornarla para que no hablara cuando descubrió los hechos de corrupción protagonizados por sus hermanas Rosa y Juana Fujimori.

Todo tiene un principio

“En 1994, la declarante (Susana Higuchi) comunicó a Fujimori la intención de abandonar Palacio de Gobierno y separarse de él, ya que se dio cuenta que existían manejos no muy claros y extraños. A raíz de ello, Fujimori le ofreció muchas cosas para que no abandonara Palacio de Gobierno. El último recurso de Fujimori fue mostrarle un gran número de cajas de cartón de mediano porte, que previamente las hizo subir con unos soldados a su despacho. Abriendo una de ellas, (Fujimori) sacó una bolsa de plástico grueso transparente que contenía una gran cantidad de billetes en moneda americana que ascendía a medio millón de dólares. El propio Fujimori le dijo que todas las cajas de cartón contenían dinero por un total de cien millones de dólares, invitándola a mirar el contenido de las cajas, a lo que la declarante se negó. Esta actitud de Fujimori fue la que finalmente la decidió a abandonar Palacio de Gobierno al convencerme de que se hacían malos manejos”, manifestó Susana Higuchi.

Complices. Juana y Rosa Fujimori fueron señaladas por Susana Higuchi en sus denuncias.

La exprimera dama señaló que desde el principio de su mandato, Fujimori y sus familiares organizaron un círculo cerrado para controlar las donaciones de dinero y otras especies. Como parte del entramado, nombró como embajador en Japón a su cuñado, esposo de su hermana Rosa Fujimori, Víctor Aritomi Shinto, mientras que a Juana Fujimori le delegó la responsabilidad de otras actividades.

“Antes de asumir el cargo, Fujimori viajó con su hermana Rosa Fujimori de Aritomi al Japón. Posteriormente, la declarante recibió cartas de ciudadanos japoneses que le reclamaban por no haber agradecido las donaciones a los niños pobres peruanos, donaciones de las que la declarante no tenía conocimiento. A raíz de diversas cartas se enteró que existieron donaciones de 120 mil dólares, 80 mil dólares y otras sumas. Dichas cartas se las dio la declarante a Fujimori, a fin de que procediera a agradecer. En abril de 1991, Rosa Fujimori le remitió desde el Japón una carta manuscrita en la cual reconocía haber recibido una donación de ropa usada que fue vendida por ella en 120 mil dólares, adicionando otra donación por 60 mil dólares y la desaparición de otros 60 mil dólares”, indicó Susana Higuchi.

La candidata presidencial ha dicho a los electores que dejen de lado el pasado, pero lo cierto es que es necesario conocerlo para no repetir estos hechos en el presente.

La lucha interna contra las hermanas

Susana Higuchi, entre otros casos, mencionó que Rosa y Juana Fujimori vendieron la ropa donada por los japoneses y que nunca supo el destino del dinero.

“Cuando la declarante reclamó ame Alberto Fujimori sobre la venta de ropa, él mismo le ordenó a Rosa Fujimori que realice otras ventas de ropa, desautorizando a la declarante. La testigo ignora a qué se dedicaba ese dinero, pero Juana Fujimoú ha adquirido inexplicablemente varias propiedades en Miami”, relató Susana Higuchi a la fiscal Luz Ibáñez.

Las autoridades judiciales iniciaron acciones contra Rosa y Juana Fujimori y, durante un buen tiempo, tuvieron orden de captura internacional. Se ocultaron en Japón hasta que prescribieron los delitos que se les imputó.