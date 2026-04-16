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Rafael López Aliaga sigue en peleas y ¿Qué dijo Roberto Sánchez? | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Roberto Sánchez anuncia que tuvo diálogo con 5 partidos políticos ante una eventual segunda vuelta

Sánchez no precisó cuáles fueron los partidos con los que se reunió. Sin embargo, Venceremos, Perú Federal y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores han expresado su respaldo a Sánchez, de cara a una segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez indicó que esas agrupaciones lo llamaron. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR.
Roberto Sánchez indicó que esas agrupaciones lo llamaron. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, anunció que se ha reunido con cinco fuerzas políticas de cara a una eventual segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

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Durante una entrevista con RPP, Sánchez convocó a todas las agrupaciones que creen en la democracia a sumarse al nuevo comienzo patriótico en estándares de pueblo y de justicia. Sin embargo, el congresista no precisó cuáles serían los partidos; no obstante, al menos tres agrupaciones ya han emitido comunicados en los que expresan su apoyo a la candidatura presidencial de izquierda.

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Por otro lado, Sánchez indicó que se deberían investigar las denuncias contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas registradas durante el proceso electoral.

En tanto, también se refirió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. En ese contexto, afirmó que "nadie es indispensable". Durante su campaña presidencial, Sánchez dijo: "Nuestro gobierno no lo sostendrá ni un día en el gobierno del pueblo. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa".

Sin embargo, Sánchez no podría remover a Velarde por dos razones: la primera es porque anunció que pronto se retiraría y la segunda es que deberá tener mayoría en el Congreso. Sin embargo, según el conteo de votos, no contaría con ello.

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Venceremos

El primer partido que anunció una alianza con JPP fue Venceremos, que llevó a Ronald Atencio como candidato presidencial en primera vuelta. A través de un comunicado, el partido saludó a los electores que le otorgaron su voto a Sánchez y no por las fuerzas políticas que son parte del pacto mafioso.

En esa misma línea, la agrupación afirmó que el programa presentado al Perú que encarnó Atencio apuntó al corazón de los problemas del país, como la concentración de la riqueza, la precarización del mundo laboral y el abandono de la salud y la educación pública, la fragilidad de la justicia y la inseguridad que altera el proyecto de vida individual.

Sin embargo, indicaron, no será posible superar esos problemas con un gobierno del fujimorismo, partido mafioso autor de esta crisis que hace décadas viene destruyendo nuestro país para beneficiar a sus alistados y financiastas.

Por tal motivo, Venceremos aseguró que defenderán la votación a favor de Juntos por el Perú y Roberto Sánchez. "Esos resultados electorales hoy se encuentran cuestionados por poderes corruptos que quieren presionar a las instituciones electorales para desconocer lo evidente: que JP disputará la segunda vuelta con el fujimorismo mafioso", se lee en el comunicado.

El partido rechazó los intentos de desestabilización y afirmó que seguirán luchando por cambios de fondo, posicionando la agenda nacional de Asamblea Constituyente, la segunda reforma agraria, industrialización de la patria y la necesaria redistribución de la riqueza para sacar a todos los peruanos de la pobreza.

Venceremos

Venceremos

Democrático Federal

El segundo fue Perú Federal. En un comunicado del 14 de abril anunciaron que apoyarán la candidatura de Sánchez y JPP. "Como en oportunidades anteriores, el fujimorismo y la derecha pretenden desconocer el voto popular de la sierra andina y de la Amazonía en un intento burdo y desesperado de evitar una segunda vuelta con el verdadero representante del pueblo, Roberto Sánchez".

En ese sentido, el partido dijo que extenderán su abrazo político de solidaridad y respaldo al candidato presidencial de izquierda y pondrán a su servicio para cuidar el voto que el Perú profundo ha puesto.

En tanto, saludaron al sentenciado expresidente Pedro Castillo, quien apoya la postulación de Sánchez. "A partir de este momento, Perú Federal se suma a todos los esfuerzos del pueblo para defender el voto por la democracia, el Estado de Derecho y la justa libertad de Castillo", comunicaron.

Democrático Federal

Democrático Federal

PTE

El pasado 7 de abril, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) informó que respaldarían la candidatura de Sánchez. El comunicado lo dieron debido a que su candidato presidencial, Napoleón Becerra, falleció el 15 de marzo en un accidente de tránsito en Ayacucho.

"Buscamos construir la más amplia unidad, en favor de un proyecto unitario del pueblo. Esta unidad es indispensable para derrotar al pacto mafioso que usufructúa el poder contra el pueblo peruano", mencionaron.

En el documento difundido en redes sociales, instaron a la ciudadanía a brindar su apoyo a Sánchez en las urnas para garantizar una representación al servicio del pueblo.

"Este pronunciamiento lo hacemos también en memoria de nuestro presidente fundador, Napoleón Becerra, reafirmando que su legado de lucha no quedará impune ni en el olvido", finalizó la misiva.

PTE

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