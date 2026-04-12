Elecciones 2026: Contraloría detectó fallas en la empresa contratada por ONPE para distribuir material electoral

Nuevas revelaciones en el retraso de la entrega del material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) a los 211 locales de votación en Lima. Durante una entrevista con RPP, el vocero de la Contraloría General de la República (CGR), Guzmán Vera, informó que días antes de las Elecciones Generales del 12 de abril se le informó a la ONPE que existían demoras de la empresa contratada Servicios Generales Galaga para distribuir el material.

En detalle, Vera indicó que el último viernes acudieron 10 auditores a los almacenes de la ONPE en Lurín para supervisar el inicio de la repartición del material y verificar si la contratación fue la más adecuada.

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"Nos encontramos y así lo pusimos en conocimiento de la ONPE que estaban existiendo retrasos y que la empresa contratada no había tenido la suficiente capacidad de vehículos para trasladar el material", explicó.

Una de las observaciones que se detectaron, según Vera, es que existieron unidades de transporte subcontratadas. "Esa subcontratación no respondía al requerimiento que establecía el contrato. Encontramos inicialmente, que había un vehículo con el logo de una municipalidad, en un contexto donde se requiere mucha neutralidad, no influencias de las instituciones públicas, eso impacta en el transcurso natural", contó.