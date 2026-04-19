HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JNJ niega intención de nombrar a José Pérez Duharte como reemplazo de Piero Corvetto en ONPE

La JNJ continúa investigando a Piero Corvetto por las irregularidades detectadas en las elecciones del 12 de abril.

JNJ negó intención de nombrar ya a reemplazo de Corvetto | Composición: LR.
JNJ negó intención de nombrar ya a reemplazo de Corvetto | Composición: LR.

La presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) negó tener intenciones de nombrar a José Pérez Duharte como jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, aseguró que no se ha reunido con el mencionado.

Únete a nuestro canal de política y economía

“La presidenta de la Junta Nacional de Justicia no se ha reunido ni ha tomado contacto, de manera directa o indirecta, con el referido ciudadano, a quien además no conoce, por lo que se desmiente cualquier insinuación en ese sentido”, señala el comunicado.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

lr.pe

Asimismo, indicaron que continúan investigando a Piero Corvetto para esclarecer su eventual responsabilidad en las irregularidades detectadas durante el proceso electoral del pasado domingo 12 de abril. Como se sabe, la investigación de la JNJ tiene como objetivo sustentar una eventual decisión sobre la ratificación de Corvetto en el cargo.

“(La investigación) se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia y actualmente se encuentra a cargo del miembro instructor designado. Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso”, añadieron.

PUEDES VER: Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

lr.pe
Comunicado del JNJ.

Comunicado del JNJ.

Aparecen más irregularidades en las elecciones

Inspectores de la ONPE acudieron al almacén central ubicado en Lurín, punto de partida de los camiones encargados de distribuir el material electoral. Allí verificaron que, el mismo domingo 12 de abril —fecha en que se realizaron los comicios—, no se llevó a cabo la entrega de los implementos necesarios para habilitar las mesas de votación.

PUEDES VER: El ‘plan Morrocoy’ de López Aliaga para anular las elecciones

lr.pe

De acuerdo con el informe elaborado por los auditores César Ordóñez Enríquez y Percy Torres Corzo, al que accedió La República, dos trabajadores de la ONPE presentes en el lugar, Juan Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, señalaron que no lograron resolver los inconvenientes vinculados al transporte del material. Esta situación impidió la instalación de diversas mesas electorales.

Frente al malestar de los ciudadanos que no pudieron emitir su voto, la ONPE difundió un pronunciamiento en el que atribuyó la responsabilidad a la empresa Servicios Especiales Galaga, por no disponer de suficientes unidades para cumplir con el traslado estipulado en un contrato superior a los seis millones de soles. No obstante, los propios auditores advirtieron que también hubo responsabilidad interna en la entidad, al no evitar que numerosos electores quedaran sin sufragar debido a la falta de apertura de mesas.

Notas relacionadas
Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia inicia investigaciones para destituir a Piero Corvetto

Junta Nacional de Justicia inicia investigaciones para destituir a Piero Corvetto

LEER MÁS
JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto y evaluará su continuidad en el cargo

JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto y evaluará su continuidad en el cargo

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

LEER MÁS
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

LEER MÁS
PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

LEER MÁS
El ‘plan Morrocoy’ de López Aliaga para anular las elecciones

El ‘plan Morrocoy’ de López Aliaga para anular las elecciones

LEER MÁS
Subgerente de ONPE Juan Phang guarda silencio y no informa sobre fallas en el reparto de material electoral

Subgerente de ONPE Juan Phang guarda silencio y no informa sobre fallas en el reparto de material electoral

LEER MÁS
Embajador de EE.UU se enoja por cancelación de la compra de los cazas F-16 Block 70

Embajador de EE.UU se enoja por cancelación de la compra de los cazas F-16 Block 70

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

¿A qué hora juega Melgar vs Universitario EN VIVO, partido de HOY por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.484%

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

JNJ niega intención de nombrar a José Pérez Duharte como reemplazo de Piero Corvetto en ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025