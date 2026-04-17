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Embajador de EE.UU se enoja por cancelación de la compra de los cazas F-16 Block 70

Bernie Navarro advirtió en su cuenta de “X” que, “si negocian de mala fe con EE.UU., y socavan los intereses estadounidenses”, el gobierno de Trump tendría que recurrir “a todas las herramientas” para asegurar la “seguridad” de su país y de la región.

El embajador Bernie Navarro se pronunció sobre la cancelación de la compra de los F-16 Block 70. Foto: composición LR
El embajador Bernie Navarro se pronunció sobre la cancelación de la compra de los F-16 Block 70. Foto: composición LR

La decisión del presidente José María Balcázar de permitir que el próximo gobierno adjudique la compra de 24 cazas, cuando se esperaba que este viernes se anunciara el contrato con la compañía norteamericana Lockheed Martin que ofertó el modelo F-16 Block 70, causó la molestia del embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

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Después que Balcázar informó que discutirá con el gabinete ministerial que el nuevo Poder Ejecutivo se haga cargo de la contratación, el embajador Navarro manifestó su fastidio en su cuenta de “X”.

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El martes 14 de abril, el portal defensa.com y La República informaron sobre la decisión del Ministerio de Defensa de seleccionar la oferta presentada por Lockheed Martin, que concursaba junto con la francesa Dassault Aviation, que propuso el Rafale F4, y la sueca Saab, que presentó el Gripen E/F.

El miércoles 15 y jueves 16 de abril, una comitiva de altos funcionarios de la fábrica del F-16 Block 70 llegó a Lima y se reunió con funcionarios del Ministerio de Defensa para afinar detalles del contrato que se supone se iba a suscribir este viernes, como confirmaron fuentes consultadas.

PUEDES VER: Balcázar no firmará contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

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Sin embargo, en la mañana de este viernes, entrevistado por “Exitosa”, el presidente José María Balcázar declaró que consideraba que era más razonable que el próximo gobierno continuara con el proceso y adjudicara y firmara el contrato por 24 cazas con un presupuesto de US$3.500 millones.

El cambio drástico del gobierno enojó al embajador Bernie Navarro.

“Si negocian de mala fe con EE.UU., y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió Navarro en su cuenta de “X”.

El cambio de opinión de Balcázar —quien en un principio prosiguió con el proceso de contratación que había avanzado su antecesor, José Jerí, a favor del F-16 Block 70— se dio después que La República informó que la empresa sueca Saab, que ofertó el modelo Gripen E/F, remitió una carta al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, advirtiendo que era una de las finalistas de la licitación internacional, pero que no se le había invitado para actualizar su propuesta.

El Ministerio de Defensa solo se estaba reuniendo con los representantes de Lockheed Martin, como reveló una investigación de este diario.

PUEDES VER: Empresa sueca Saab: gobierno del Perú no evaluó la oferta por el caza Gripen

lr.pe

Justamente, el presidente Balcázar recordó que son tres los finalistas (Lockheed Martin, Saab y Dassault Aviation), y dirigiéndose al embajador Bernie Navarro, le pidió: “Yo reclamaría al embajador de Estados Unidos que más bien colabore para que se hagan las compras de forma transparente, democrática y respetando todos los procedimientos de compras internacionales que se han estado haciendo, con Francia, con Suecia. Entonces, hay reclamos incluso de Suecia sobre el particular”, dijo Balcázar.

Probablemente, las expresiones del jefe de Estado también podrían haber sido motivo de la mortificada respuesta del embajador Navarro.

El 15 de septiembre del 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció que ofertaba al Perú 12 cazas F-16 Block 70 por US$3.500 millones, cuando lo que aprobó el Congreso fueron 24 aeronaves de guerra por dicha suma.

Luego Lockheed Martin acondicionaría su propuesta de 12 a 24 cazas por US$3.500, pero se desconoce qué fórmula aplicó para llegar a la importante rebaja.

PUEDES VER: Gobierno elige los cazas F-16 Block 70 en un proceso con criterio político

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