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Elecciones generales 2026: Fuerzas militares ya despliegan todas sus capacidades

Alrededor de 45 mil miembros del Ejército, la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea ya se desplazan por el territorio nacional para garantizar la seguridad de la jornada este domingo 7 de junio. A ellos se suman más de 60 mil integrantes de la Policía Nacional que resguardarán los locales de votación y a los ciudadanos.

Fuerzas militares ya se despliegan por todo el territorio nacional.
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Las Fuerzas Armadas del Perú ya se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional bajo el denominado 'Plan Elecciones Generales 2026'. El operativo moviliza a cerca de 45.000 integrantes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea con el objetivo de garantizar la seguridad de la jornada y proteger a los ciudadanos este domingo 7 de junio.

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A este despliegue se sumarán también otros 60.000 miembros de la Policía Nacional que tendrán la misión de custodiar de forma directa los puestos de votación en los diferentes distritos, provincias y regiones del país.

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Las autoridades militares y policiales han reforzado la presencia y el control en áreas con riesgos identificados. Las tropas del Ejército protegen los ejes viales principales y secundarios para asegurar el desplazamiento de los votantes y el traslado del material electoral.

PUEDES VER: Defensoría y Ministerio Público desplegarán más de 7.000 fiscales para la segunda vuelta presidencial

La ONPE informó que más de 26 millones de ciudadanos en el país y alrededor de 1,1 millones de peruanos en el extranjero están habilitados para votar este 7 de junio. Además, se instalarán más de 10.000 locales de votación a nivel nacional.

Anoche, a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó que las Fuerzas Armadas ya han desplegado alrededor de 45.000 efectivos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de la segunda vuelta electoral y contribuyen al normal desarrollo de la jornada y al libre ejercicio del derecho al sufragio.

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Como parte de esta operación, un contingente de 856 efectivos partió desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, con destino al departamento de Huánuco, desde donde será distribuido hacia distintas provincias y distritos para resguardar los locales de votación.

“Invocamos a la ciudadanía a acudir con confianza a las urnas. Las Fuerzas Armadas cumplen su misión constitucional de resguardar los locales de votación. Históricamente, han contribuido a la defensa de la democracia y al servicio de la población”, exhortó el comandante del Comando Operacional del Centro, general de división Oscar Calle.

Un despliegue similar se desarrolla en diversas regiones del país como parte de las acciones de seguridad previstas para la segunda vuelta presidencial.

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Las unidades militares se movilizan progresivamente hacia sus respectivas zonas de responsabilidad, en apoyo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de resguardar los locales de votación y contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

Funciones y neutralidad

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y la normativa vigente, las Fuerzas Armadas participan en el proceso electoral con absoluta neutralidad. Entre sus funciones se encuentran brindar seguridad a los locales de votación y resguardar el traslado del material electoral.

Asimismo, ejecutarán patrullajes preventivos y acciones de vigilancia en zonas estratégicas, conforme a un plan operativo previamente coordinado con las autoridades competentes.

Todas estas acciones se desarrollan con estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y al marco legal vigente.

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