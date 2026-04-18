Ahora Nación: "Defendemos inquebrantablemente el sistema electoral"

En un contexto en el que aún se propagan falsas narrativas de fraude electoral, el partido político Ahora Nación emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su rechazo a cualquier intento de deslegitimar el proceso actual.

Bajo la expresión "No a la narrativa del fraude", la organización política señaló que existen sectores de ultraderecha que desconocen el voto de la ciudadanía, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática del país.

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El comunicado menciona a Keiko Fujimori y la "cultura del fujimorismo", a la cual califican como la raíz de la crisis política actual. Según el partido, no existe una salida viable a los problemas del país sin combatir el fujimorismo.

Para Ahora Nación, las denuncias de irregularidades sin pruebas sólidas forman parte de un "intento de fraude orquestado" para generar desconfianza en la ciudadanía.

En esa línea, el partido expresó su respaldo a la independencia de los órganos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE. "Defendemos inquebrantablemente el sistema electoral y la independencia de los órganos electorales, pilares de nuestra democracia".

Se debe recordar que se han manifestado candidatos para exigir la anulación de las elecciones. Entre ellos, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Wolfgang Grozo de Integridad Democrática. Ambos pedidos de nulidad fueron rechazados por el Jurado Electoral Especial (JEE).

Se declaró improcedente porque las únicas personas facultadas para exigir la nulidad de los comicios por causal de demoras en la instalación de las mesas de sufragio son los personeros de mesa y los personeros nacionales o legales de las organizaciones políticas.

"En consecuencia, de conformidad a las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la solicitud de nulidad parcial de la elección de presidente y vicepresidente de la Republica para el distrito electoral Único Nacional, formulada por el ciudadano Wolfgang Mario Grozo Costa", se señala en el documento.

El parlamentario Edward Málaga también presentó un pedido para anular el proceso. Sin embargo, fue desestimado porque, al no ser personero, "carece de legitimidad para actuar de manera directa dentro del procedimiento electoral".