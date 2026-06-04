Roberto Sánchez cierra con gran mitín en Jesús María y Keiko Fujimori en el Monumental de Ate

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Sobre la avenida de la Peruanidad se extendieron cientos de banderas blancas con el logo de Juntos por el Perú. Roberto Sánchez subió al estrado acompañado de su esposa, su padre y su madre. Unos minutos antes, sus vicepresidentas Brigada Curo y Analí Márquez fueron recibidas por los más de 6.000 simpatizantes que aguardaban su cierre de campaña.

Varias consignas se gritaron durante el mitin final de Juntos por el Perú: ‘fujimorismo nunca más’, ‘sube, sube, JP’, ‘Roberto presidente’, pero la que más se oyó fue la que pedía la libertad del sentenciado expresidente Pedro Castillo. No fue extraño, por eso, que el exfiscal José Domingo Pérez, abogado de Castillo, recibiera aplausos al tomar el micrófono.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO DESCARTA CUESTIONAR RESULTADOS ELECTORALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Yo tomé partido por un mejor Perú, por un Perú sin corrupción, por un Perú sin democracia y no me equivoqué. El 7 de junio con Roberto Sánchez volveremos a creer en un mejor país, recuperarermos la patria y recuperaremos nuevamente la ilusión”, dijo ante las vivas.

Ernesto Zúñiga, virtual diputado de Juntos por el Perú, se encargó de animar al público que esperaba con ansias escuchar a Sánchez. Se refirió a sus contendientes de Fuerza Popular y sostuvo que, a pesar de que intentaron callarlos, no pudieron frenar el antifujimorismo.

Cerca de las 10 de la noche, Sánchez se dirigió a sus adeptos. Vestido con una camisa blanca de manga larga y el sombrero que ya se convirtió en un símbolo, empezó su discurso.

“Hermanos, compañeros, pueblo profundo, Lima de todas las sangres, Lima norte, Lima sur, Lima Este, aquella Lima que ya no es colonial y que ya no es el damero de Pizarro, sino la Lima provinciana y la Lima emprendedora. Hoy esta noche bendita en que nuestro pueblo bendito nos ha traído acá, estamos seguro que será el fin del caos, de la señora K, de la corrupción y de la impunidad”, exclamó.

Reiteró su propuesta de restituir el derecho al referéndum y cuestionó el poder que ha tenido el fujimorismo desde el Congreso con su bancada. Sánchez agregó que el 7 de junio, la voluntad de la ciudadanía le responderá a Keiko Fujimori con su derrota.

“Se ha querido vender como la señora del orden. ¿Cuál orden? Los que ordenaron leyes procrimenes. ¿Cuál orden? La que ordenó las muertes de nuestros mártires del sur”, agregó.

Hizo su última invocación a comerciantes, maestros, estudiantes, trabajadores de salud y jóvenes para “reinvidicar y reinventar la república con democracia y derecho para todos”.

“No queremos que un joven no tenga la oportunidad de profesionalizarse como un derecho fundamental a la educación superior, no queremos que los pequeños agricultores estén estirando la mano. No queremos que la justicia nos mire con doble rasero, que nos pregunte primero el apellido, porque si eres Quispe, Mamani, Palomino o Condori, esta democracia no nos representa. Esta justicia no nos representa. Ha llegado la voz del pueblo. Este 7 de Junio el Perú recupera la democracia”, concluyó.

El cierre del fujimorismo

Los exteriores de la Arena Monumental, en Ate, recibieron desde la tarde caravanas de simpatizantes fujimoristas. En buses bajaban con pancartas y polos con el rostro de su lideresa, Keiko Fujimori.

Al igual que en las elecciones de 2021, Fuerza Popular intentó capitalizar la bandera peruana. Cientos de ellas fueron alzadas cuando se anunció la salida de la candidata presidencial.

Las hijas de Fujimori, Kyara y Kaori, tomaron el micrófono para presentar a su madre. En un breve discurso, como preámbulo, dijeron que compartirían a su progenitora por “solo cinco años”. “Si una mujer fue capaz de formar y hacer florecer a sus hijas, incluso en los momentos más difíciles de su vida, imagínese lo que puede hacer por nuestro país”, dijo la menor.

Tras ello, se acercaron a su madre y subieron al estrado acompañadas de sus vicepresidentes Miguel Torres y Luis Galarreta. Fujimori vestía de blanco y con un saco rojo. Ninguno de ellos utilizó el color naranja ni se vio alusión alguna al partido en la foto oficial.

Luego de ello, la lideresa del fujimorismo avanzó bailando por la pasarela y se quedó sola en medio de sus miles de adeptos.

“A lo largo de estos meses y en mi recorrido durante años en cada rincón de nuestro país, comprendimos que acá lo importante no es hablar, sino escuchar. Y que acá lo importante es que la prensa y todos podamos ver, sentir y sufrir las necesidades tan postergadas durante décadas y es que lamentablemente en cada uno de estos encuentros lo que he podido observar es eso, la necesidad, pero sabiendo que tenemos recursos”, empezó su discurso.

Agradeció el apoyo de Álvaro Vargas Llosa a su candidatura y el reciente respaldo que tuvo de Rafael López Aliaga. “Más allá de las discrepancias, tenemos que estar unidos. Tenemos que entender que los cimientos de una nación no pueden ser en base al odio”, expresó.

Su partido, dijo, de llegar al gobierno, impulsará la “verdadera” revolución de la educación y cambiará el estilo de gobierno, priorizando que los funcionarios recorran las ciudades y distritos y que los ministros no “estén sentados”, sino que sean autoridades que resuelvan las problemáticas del país.

“No los voy a defraudar, en estos años me han echado la culpa de todo, como no han podido hacer lo que prometieron. Nosotros representamos el progreso, ellos el retraso. Nosotros representamos la unión, ellos el resentimiento”, alegó refiriéndose a sus contendientes de Juntos por el Perú.

Fujimori cerró su discurso invocando a sus partidarios a inscribirse como personeros y señaló que afronta esta cuarta segunda vuelta con más experiencia y “muchísimas ganas de servir al país”.

Al acercarse a sus seguidores, recibió un sombrero con bordados peruanos, un rosario y un cuadro con una imagen religiosa. En la postal final posaron ella, su hija y parte del equipo técnico que la acompaña. ❖