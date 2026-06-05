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Caso 'Chibolín': PJ prolonga por 15 meses prisión preventiva contra la suspendida fiscal Luz Peralta Santur

La Fiscalía solicitó la extensión por las diligencias que debía realizar en la etapa intermedia ante un eventual juicio, así como por el peligro procesal de Peralta Santur.

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El Poder Judicial prolongó la prisión preventiva contra la suspendida fiscal Luz Peralta Santur por 15 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Andrés Hurtado 'Chibolín'.

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La Fiscalía solicitó al juzgado de Juan Carlos Checkley Soria la prolongación de la prisión por 18 meses por las diligencias que debía realizar en la etapa intermedia ante un eventual juicio, así como por el peligro procesal de Peralta Santur.

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Por su parte, la defensa de Peralta sostuvo que ampliar la prisión resulta desproporcionado y vulnera el derecho fundamental a la libertad. Añadió que la investigada tiene 68 años y presenta problemas de salud que, según sostiene, se han agravado durante su permanencia en prisión.

Sostuvo, además, que la Fiscalía no demostró la existencia de diligencias que justifiquen ampliar la prisión preventiva. Argumentó que la investigación ya terminó y que las etapas que faltan —como la etapa intermedia y el juicio oral— forman parte del trámite normal de cualquier proceso penal, por lo que no pueden ser utilizadas como motivo para mantener a la investigada en prisión.

Al respecto, el juzgado de Checkley consideró que sí hay riesgo de obstaculización procesal ante la etapa intermedia y un eventual juicio oral.

Según la resolución, la complejidad del caso, la cantidad de imputados y la expectativa de una eventual condena significativa podrían generar riesgos para la adecuada actuación de testigos y demás órganos de prueba.

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Sobre el estado de salud de Peralta Santur, el magistrado dispuso que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continúe adoptando las medidas necesarias para el monitoreo, el control médico y el suministro oportuno de los tratamientos requeridos.

De esta manera, Checkley decidió la prolongación por 15 meses, periodo que estimó razonable y proporcional para el desarrollo de las etapas pendientes del proceso, entre ellas la etapa intermedia y el eventual juicio oral.

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