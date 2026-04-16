Fuerza Popular no tendría mayoría absoluta: JPP sería segunda fuerza en el Senado

La conformación del próximo Senado será clave para el gobierno que resulte elegido. En ese sentido, dos de los principales contendores, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), se disputan voto a voto la posibilidad de sumar senadores a sus filas. Según las proyecciones de conformación del Senado elaboradas por el Instituto Aklla, con base en los resultados en tiempo real de la ONPE y publicadas en su sitio web, Fuerza Popular no alcanzaría una mayoría absoluta. El partido fujimorista obtendría entre 20 y 22 curules en la Cámara Alta. Por su parte, Juntos por el Perú podría sumar 15 escaños y consolidarse como segunda fuerza.

En un eventual gobierno de Sánchez o de Fujimori, este escenario anticipa dificultades. Sin un Senado a su favor, ambos candidatos tendrían que negociar con otras fuerzas políticas para evitar desequilibrios en el Poder Ejecutivo. La ausencia de una mayoría absoluta reabre el riesgo de vacancia y limita la viabilidad de algunas propuestas, especialmente aquellas vinculadas a reformas constitucionales, dado que el Senado tiene la capacidad de frenarlas mediante su voto.

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Cada escaño será determinante en el equilibrio político de los próximos cinco años. La Cámara Alta contará con 60 curules. Entre los partidos con representación proyectada, Renovación Popular ha mantenido una relación cercana con Fuerza Popular en el último quinquenio, aliándose en diversas votaciones. De concretarse una articulación entre ambas bancadas, sumarían alrededor de 30 senadores, es decir, la mitad del Senado.

A favor de esta eventual alianza juega que Renovación Popular, otro partido con posibilidades de encabezar un gobierno, solo cuenta con ocho senadores —según las proyecciones—, un número que lo aleja de ser una fuerza protagónica en el Senado. Este escenario podría incentivar un acercamiento entre la agrupación celeste y el fujimorismo.

Sin embargo, este escenario no es definitivo. Aún hay escaños en disputa y la relación entre el fujimorismo y Renovación Popular se ha deteriorado en los últimos meses —tanto Fujimori como López Aliaga han intercambiado críticas públicas—. Además, si Fuerza Popular pierde posiciones frente a Juntos por el Perú, podría quedar en minoría frente a un bloque de partidos con posturas divergentes.

Pasco en la disputa

La contienda más ajustada por un escaño en la Cámara Alta se registra en Pasco. Con el 86% de actas contabilizadas, la diferencia entre ambas agrupaciones es de menos de mil votos a favor de Juntos por el Perú. De mantenerse esta tendencia, Fuerza Popular perdería otro senador ante JPP y el bloque conservador mencionado anteriormente no alcanzaría el 50% del Senado.

El eventual senador por Pasco de Juntos por el Perú sería Percy Osorio Palpan, bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Osorio Palpan registra antecedentes por difamación y sentencias por pensión alimentaria.

Si Fuerza Popular logra revertir el resultado, el escaño se definiría entre Roy Ventura, excongresista fujimorista, y la ciudadana Madeleina Rivera. Ventura representó a Pasco desde el 2016 y fue parte del Congreso disuelto por el expresidente Martín Vizcarra en 2019.

Al 93% del conteo en Pasco, la diferencia en la votación presidencial entre Sánchez y Fujimori es prácticamente inexistente: el candidato de Juntos por el Perú supera a la lideresa de Fuerza Popular por apenas 63 votos. Ambos superan el umbral de 20.000 votos en la región.

Sánchez gana en Cajamarca y Amazonas, pero no tendrá senadores

Dos de las regiones donde Roberto Sánchez ha obtenido mayor respaldo son Cajamarca y Amazonas. En ambas, el procesamiento de actas supera el 90% y lo posiciona como ganador con amplios márgenes: alcanza el 41% en Cajamarca y el 36% en Amazonas.

Sin embargo, pese a ser la fuerza más votada, Juntos por el Perú no contará con representación senatorial en estas regiones, ya que no inscribió candidatos al Senado ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Esta situación genera un efecto adverso en términos de representación: los escaños serían asignados a la segunda fuerza más votada en ambas regiones, Fuerza Popular. De este modo, el partido de Keiko Fujimori sumaría dos curules adicionales en la Cámara Alta que, en otro escenario, podrían haber correspondido a la agrupación de Sánchez.