HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fuerza Popular no tendría mayoría absoluta: JPP sería segunda fuerza en el Senado

Proyecciones apuntan a que Fuerza Popular podría conseguir entre 20 y 22 escaños, mientras que Juntos por el Perú obtendría alrededor de 15 curules.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan curules en el Senado | Composición: LR.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan curules en el Senado | Composición: LR.

La conformación del próximo Senado será clave para el gobierno que resulte elegido. En ese sentido, dos de los principales contendores, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), se disputan voto a voto la posibilidad de sumar senadores a sus filas. Según las proyecciones de conformación del Senado elaboradas por el Instituto Aklla, con base en los resultados en tiempo real de la ONPE y publicadas en su sitio web, Fuerza Popular no alcanzaría una mayoría absoluta. El partido fujimorista obtendría entre 20 y 22 curules en la Cámara Alta. Por su parte, Juntos por el Perú podría sumar 15 escaños y consolidarse como segunda fuerza.

Únete a nuestro canal de política y economía

En un eventual gobierno de Sánchez o de Fujimori, este escenario anticipa dificultades. Sin un Senado a su favor, ambos candidatos tendrían que negociar con otras fuerzas políticas para evitar desequilibrios en el Poder Ejecutivo. La ausencia de una mayoría absoluta reabre el riesgo de vacancia y limita la viabilidad de algunas propuestas, especialmente aquellas vinculadas a reformas constitucionales, dado que el Senado tiene la capacidad de frenarlas mediante su voto.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

lr.pe

Cada escaño será determinante en el equilibrio político de los próximos cinco años. La Cámara Alta contará con 60 curules. Entre los partidos con representación proyectada, Renovación Popular ha mantenido una relación cercana con Fuerza Popular en el último quinquenio, aliándose en diversas votaciones. De concretarse una articulación entre ambas bancadas, sumarían alrededor de 30 senadores, es decir, la mitad del Senado.

A favor de esta eventual alianza juega que Renovación Popular, otro partido con posibilidades de encabezar un gobierno, solo cuenta con ocho senadores —según las proyecciones—, un número que lo aleja de ser una fuerza protagónica en el Senado. Este escenario podría incentivar un acercamiento entre la agrupación celeste y el fujimorismo.

Sin embargo, este escenario no es definitivo. Aún hay escaños en disputa y la relación entre el fujimorismo y Renovación Popular se ha deteriorado en los últimos meses —tanto Fujimori como López Aliaga han intercambiado críticas públicas—. Además, si Fuerza Popular pierde posiciones frente a Juntos por el Perú, podría quedar en minoría frente a un bloque de partidos con posturas divergentes.

PUEDES VER: Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

lr.pe

Pasco en la disputa

La contienda más ajustada por un escaño en la Cámara Alta se registra en Pasco. Con el 86% de actas contabilizadas, la diferencia entre ambas agrupaciones es de menos de mil votos a favor de Juntos por el Perú. De mantenerse esta tendencia, Fuerza Popular perdería otro senador ante JPP y el bloque conservador mencionado anteriormente no alcanzaría el 50% del Senado.

El eventual senador por Pasco de Juntos por el Perú sería Percy Osorio Palpan, bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Osorio Palpan registra antecedentes por difamación y sentencias por pensión alimentaria.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude

lr.pe

Si Fuerza Popular logra revertir el resultado, el escaño se definiría entre Roy Ventura, excongresista fujimorista, y la ciudadana Madeleina Rivera. Ventura representó a Pasco desde el 2016 y fue parte del Congreso disuelto por el expresidente Martín Vizcarra en 2019.

Al 93% del conteo en Pasco, la diferencia en la votación presidencial entre Sánchez y Fujimori es prácticamente inexistente: el candidato de Juntos por el Perú supera a la lideresa de Fuerza Popular por apenas 63 votos. Ambos superan el umbral de 20.000 votos en la región.

Sánchez gana en Cajamarca y Amazonas, pero no tendrá senadores

Dos de las regiones donde Roberto Sánchez ha obtenido mayor respaldo son Cajamarca y Amazonas. En ambas, el procesamiento de actas supera el 90% y lo posiciona como ganador con amplios márgenes: alcanza el 41% en Cajamarca y el 36% en Amazonas.

PUEDES VER: ‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

lr.pe

Sin embargo, pese a ser la fuerza más votada, Juntos por el Perú no contará con representación senatorial en estas regiones, ya que no inscribió candidatos al Senado ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Esta situación genera un efecto adverso en términos de representación: los escaños serían asignados a la segunda fuerza más votada en ambas regiones, Fuerza Popular. De este modo, el partido de Keiko Fujimori sumaría dos curules adicionales en la Cámara Alta que, en otro escenario, podrían haber correspondido a la agrupación de Sánchez.

Notas relacionadas
Resultados de Senador y Diputados en Ayacucho: conoce los posibles electos de la región, según la ONPE

Resultados de Senador y Diputados en Ayacucho: conoce los posibles electos de la región, según la ONPE

LEER MÁS
Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

LEER MÁS
Resultados de Senadores y Diputados por Loreto: conoce los votos oficiales de la ONPE y conteo EN VIVO por las Elecciones 2026

Resultados de Senadores y Diputados por Loreto: conoce los votos oficiales de la ONPE y conteo EN VIVO por las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

LEER MÁS
Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

LEER MÁS
Roberto Sánchez a López Aliaga: "Si un Quispe hubiera dicho improperios ya hubiera carpetas de investigación"

Roberto Sánchez a López Aliaga: "Si un Quispe hubiera dicho improperios ya hubiera carpetas de investigación"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude

Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude

LEER MÁS
Roberto Sánchez o López Aliaga: JEE revisará más de 4.000 actas observadas que definirán el pase a segunda vuelta

Roberto Sánchez o López Aliaga: JEE revisará más de 4.000 actas observadas que definirán el pase a segunda vuelta

LEER MÁS
‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'La corona perfecta', capítulo 3 en español latino: ¿dónde y a qué hora ver online el k-drama con IU y Byeon Woo Seok?

Fuerza Popular no tendría mayoría absoluta: JPP sería segunda fuerza en el Senado

Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Sudamericana

Política

Roberto Sánchez a López Aliaga: "Si un Quispe hubiera dicho improperios ya hubiera carpetas de investigación"

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Rafael López Aliaga y su narrativa de fraude que adelantó días antes de la votación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular no tendría mayoría absoluta: JPP sería segunda fuerza en el Senado

Roberto Sánchez a López Aliaga: "Si un Quispe hubiera dicho improperios ya hubiera carpetas de investigación"

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025