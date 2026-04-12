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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Resultados ONPE al 10%: Rafael López Aliaga va con 22% y Keiko Fujimori con 16% según conteo oficial

El avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirma una ajustada disputa en los primeros lugares, mientras el porcentaje de actas procesadas continúa en aumento y podría modificar las posiciones en las próximas horas.

Candidatos de Renovación Popular y Fuerza Popular ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. Foto: composición LR
Candidatos de Renovación Popular y Fuerza Popular ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. Foto: composición LR

Con el 10% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Rafael López Aliaga se ubica en el primer lugar de la contienda electoral con el 22% de los votos válidos, seguido por Keiko Fujimori, quien alcanza el 16%, de acuerdo con el conteo oficial difundido este domingo.

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Los primeros resultados marcan una diferencia inicial entre ambos candidatos, aunque aún es temprano para establecer una tendencia definitiva, debido al bajo porcentaje de actas contabilizadas. El avance progresivo del conteo podría modificar las posiciones conforme se incorporen votos de distintas regiones del país.

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La ONPE continúa con el procesamiento de actas en medio de una jornada electoral que ha estado marcada por algunas demoras en la instalación de mesas en Lima y otras zonas. Se espera que en las próximas horas el organismo electoral brinde actualizaciones que permitan tener un panorama más claro sobre el desarrollo de los comicios.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio del 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

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