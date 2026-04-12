Rafael López Aliaga se pronuncia tras el flash electoral: no reconoce resultados preliminares y convoca a una protesta
El candidato de Renovación Popular insistió en que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debería ser detenido en "flagrancia".
- Se amplió el horario de votación: ¿hasta qué hora se puede ir a votar hoy, domingo 12 de abril?
- Víctor Revoredo, general PNP, pide a los requisitoriados ir a votar: "La Policía los va a cuidar"
Rafael López Aliaga no reconoce boca de urna y convoca a una protestas: "Hay fraude electoral"
Tras las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación, Rafael López Aliaga ha hecho suya la narrativa de fraude electoral y no reconoce el boca de urna. Además, pidió que se amplíe el plazo de votación hasta mañana.