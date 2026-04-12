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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Rafael López Aliaga se pronuncia tras el flash electoral: no reconoce resultados preliminares y convoca a una protesta

El candidato de Renovación Popular insistió en que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debería ser detenido en "flagrancia".

Rafael López Aliaga no reconoce boca de urna y convoca a una protestas: "Hay fraude electoral"
Rafael López Aliaga no reconoce boca de urna y convoca a una protestas: "Hay fraude electoral"

Tras las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación, Rafael López Aliaga ha hecho suya la narrativa de fraude electoral y no reconoce el boca de urna. Además, pidió que se amplíe el plazo de votación hasta mañana.

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