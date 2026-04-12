Rafael López Aliaga no reconoce boca de urna y convoca a una protestas: "Hay fraude electoral"

Rafael López Aliaga no reconoce boca de urna y convoca a una protestas: "Hay fraude electoral"

Tras las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación, Rafael López Aliaga ha hecho suya la narrativa de fraude electoral y no reconoce el boca de urna. Además, pidió que se amplíe el plazo de votación hasta mañana.