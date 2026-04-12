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Política

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga irían a segunda vuelta, según flash electoral de Datum

Fujimori, de Fuerza Popular, obtiene un 16,5 %, mientras que López Aliaga, de Renovación Popular, marca un 12,8 % en estos primeros sondeos oficiales.

RLA y Keiko
RLA y Keiko

El flash electoral de Datum ha sido publicado y, según este reporte, los candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). La representante del fujimorismo cuenta con 16,5 %, mientras que el exalcalde de Lima registra 12,8 %.

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Sin embargo, estos resultados no son definitivos. Según el flash electoral de Datum, a López Aliaga le sigue el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, quien registra un 11,6%. La diferencia entre ambos candidatos es tan solo de 1.2%.

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