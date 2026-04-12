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Política

Lista de congresistas que querían reelegirse y no pasaron la valla

Un grupo de legisladores del actual Parlamento y personajes políticos intentó mantenerse en el poder con nuevas agrupaciones o alianzas. Sin embargo, varias de estas organizaciones no superaron la valla electoral, lo que deja fuera a figuras cuestionadas por su desempeño en el Congreso y evidencia el desgaste de ciertas bancadas.

Congresistas y personajes políticos quedaron fuera del nuevo Congreso bicameral. Foto: Gemini IA
Congresistas y personajes políticos quedaron fuera del nuevo Congreso bicameral. Foto: Gemini IA

La lista de congresistas que querían reelegirse no pasaron la valla incluye a más de 20 parlamentarios que buscaron continuar en la política activa desde el Senado o la Cámara de Diputados. Muchos de ellos migraron a nuevos partidos o apostaron por agrupaciones con baja representación. El resultado los deja fuera del próximo Congreso bicameral.

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Este grupo arrastra cuestionamientos por su rol en el actual Legislativo. Varias de estas figuras respaldaron decisiones polémicas. Entre ellas, la destitución de autoridades, leyes observadas por el Ejecutivo y normas cuestionadas por organismos constitucionales. También enfrentaron críticas por su baja producción legislativa o cambios constantes de bancada.

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El intento de reelección no fue uniforme. Algunos congresistas optaron por partidos nuevos. Otros se sumaron a organizaciones con presencia limitada en regiones. En varios casos, el cambio de camiseta política no logró sostener su capital electoral. Tampoco ayudó la fragmentación del sistema de partidos.

El escenario refleja un mensaje del electorado. Parte de la ciudadanía decidió no respaldar a estos representantes. El resultado también golpea a las agrupaciones que apostaron por ellos como figuras visibles en sus listas. La valla electoral terminó por cerrarles el paso.

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Congresistas que buscaron seguir en el poder desde nuevos partidos

En la lista aparecen nombres con alta exposición mediática. Jorge Montoya postuló al Senado con SíCreo. Guido Bellido lo hizo con Podemos Perú. Sigrid Bazán intentó llegar a la Cámara de Diputados con Venceremos. Edward Málaga participó con País para Todos. Ninguno logró superar la valla con sus respectivas agrupaciones.

Otros congresistas optaron por partidos con menor arrastre electoral. Isabel Cortez y Nieves Limachi postularon al Senado con Perú Primero. Óscar Zea y Katy Ugarte lo hicieron con Progresemos. Carlos Zeballos Madariaga y Alex Flores participaron con Cooperación Popular. Ninguno de estos partidos alcanzó el mínimo requerido.

El caso de Somos Perú y Podemos Perú también resalta. En el primero figuran Héctor Valer, Jorge Morante, Elizabeth Medina y Alex Paredes. En el segundo aparecen Edgar Tello, Francis Paredes y Heidy Juárez. Pese a su presencia en el Congreso actual, no lograron asegurar continuidad.

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Fragmentación política y cambios de camiseta marcaron la reelección fallida

El proceso electoral evidenció una alta fragmentación. Más de 10 partidos incluyeron congresistas en sus listas. Sin embargo, varios no lograron consolidar una base electoral suficiente. Esto afectó directamente a quienes buscaban reelegirse bajo nuevas siglas.

El cambio de partido fue una constante. Legisladores que iniciaron su gestión en una bancada terminaron postulando por otra. Esta práctica debilitó su identidad política ante el electorado. También generó desconfianza en votantes que cuestionan la coherencia de sus representantes.

A esto se suma el desgaste del Congreso actual. La aprobación de leyes controvertidas, los enfrentamientos con otras instituciones y los cuestionamientos éticos pesaron en la percepción ciudadana. En ese contexto, la reelección se volvió cuesta arriba para varios parlamentarios.

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Figuras políticas y exautoridades también quedaron fuera de la contienda

La lista no solo incluye congresistas. También aparecen figuras tradicionales y exfuncionarios. En el APRA postularon Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Nidia Vilchez, Javier Velásquez Quesquén y Carla García. Ninguno logró regresar al Congreso, lo que confirma la crisis de ese partido en elecciones recientes.

También destacan exministros del gobierno de Dina Boluarte. Juan José Santiváñez, César Vásquez y César Sandoval postularon con Alianza para el Progreso. Sus candidaturas no alcanzaron el respaldo necesario para mantenerse en carrera parlamentaria. En este partido también postulaban al Congreso bicameral César Acuña, Luis Valdez y Elio Riera.

Otro caso es el de Raúl Noblecilla, quien participó con Podemos Perú. Su intento por llegar al Congreso tampoco prosperó. Este grupo refleja que el desgaste político no solo alcanza a legisladores en funciones, sino también a figuras que buscaron reposicionarse.

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