Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre López Aliaga y se perfila para disputar la segunda vuelta

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por unanimidad, solicitar facultades especiales para investigar las presuntas irregularidades durante las elecciones 2026.

La decisión se tomó con 11 votos a favor, sin oposición ni abstenciones. El objetivo es que este grupo parlamentario pueda actuar como comisión investigadora y analizar lo ocurrido en el proceso electoral del 12 de abril. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.