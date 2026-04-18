Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre López Aliaga y se perfila para disputar la segunda vuelta
El conteo entra en su fase decisiva y, por ahora, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan como los candidatos que disputarían la segunda vuelta presidencial.
- ONPE corrige a su funcionaria y confirma que material electoral abandonado no fue resguardado por la policía
- ONPE detectó en medio de la votación que no se había distribuido material electoral
En la etapa decisiva del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó el 93,414% de actas procesadas en las Elecciones Generales 2026. Según estos resultados presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con 17,056% de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%, mientras Rafael López Aliaga ocupa el tercer lugar con 11,921%. En paralelo, distintos ciudadanos han presentado solicitudes para anular el proceso electoral.
ONPE EN VIVO
Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar presuntas irregularidades durante las elecciones 2026
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por unanimidad, solicitar facultades especiales para investigar las presuntas irregularidades durante las elecciones 2026.
La decisión se tomó con 11 votos a favor, sin oposición ni abstenciones. El objetivo es que este grupo parlamentario pueda actuar como comisión investigadora y analizar lo ocurrido en el proceso electoral del 12 de abril. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.
Pedidos de nulidad de votos presentados por Renovación Popular se van cayendo por falta de pagos y pruebas
Revés para Renovación Popular. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó dos solicitudes del partido de Rafael López Aliaga para anular votos debido a la falta de pago de tasas y a la ausencia de sustento probatorio.
La agrupación solicitó la nulidad total del acta de escrutinio de una mesa de sufragio de la Institución Educativa “Señor de los Milagros”, ubicada en Jaén, Cajamarca. Sin embargo, el pedido fue desestimado debido a que no se pagó la tasa correspondiente para su tramitación, que asciende a S/1.375. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.
Trabajadores de la ONPE denuncian desaparición de 8 actas de dos mesas de San Juan de Lurigancho
Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron la desaparición de ocho actas provenientes de dos mesas electorales instaladas en la Institución Educativa Antenor Orrego, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.
Partidos firman acuerdo de vigilancia electoral en SJL
Representantes de diversas organizaciones políticas en San Juan de Lurigancho suscribieron un acuerdo multipartidario para supervisar la transparencia del proceso electoral.
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